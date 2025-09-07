Londra’da yasaklı gruba destek eylemi yapan 890 gösterici gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, yasaklı örgüt ilan edilen 'Palestine Action' grubuna destek için düzenlenen protestoda 890 kişi gözaltına alındı. Parlamento Meydanı'nda dün bir araya gelen yüzlerce gösterici, hükümetin temmuz ayında aldığı yasak kararını protesto ederek grup lehine mesajlar taşıdı.

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınanların 857'sinin yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı, 17'si polis memurlarına saldırı olmak üzere toplam 33 kişinin ise kamu düzeni suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Polis, eylemin bir süre sonra şiddete dönüştüğünü ve güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleştiğini kaydetti.

'Palestine Action' grubu daha önce İngiltere'de İsrail ile bağlantılı şirketlere ve askeri tesislere yönelik baskın ve sabotaj eylemleriyle gündeme gelmiş, hükümetin aldığı kararla 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler listesine dahil edilmişti.