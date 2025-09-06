İsrailli emekli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz!

Gazeteci Özer, İsrail'in Suriye'deki vekillerini açıkladı (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ VEKİLLERİ KİMLERDİR?

İsrailli emekli Albay Eran Lerman'ın "Eğer bir çatışma yaşanacaksa, bu daha çok Suriye'de, vekil güçlerimizin Türkiye'nin vekil güçlerini sınırlı da olsa doğrudan müdahaleyle yenmesi şeklinde olacaktır."ifadelerini değerlendiren Gazeteci Özer, şunları söyledi:

"Bu ifadeden açıkça anlaşılmaktadır ki, İsrail'in Suriye'deki birinci vekil gücü PYD/PKK'dır. Albayın bu açıklaması, İsrail'in PYD/PKK terör örgütünü kendi vekil gücü olarak açıkça kabul ettiğini ortaya koymaktadır. İsrail'in ikinci vekil gücü ise Dürzilerdir. Üçüncü vekil gücü olarak ise, 8 Aralık'taki devrimden sonra sahada tekrar belirgin şekilde görülen Esad rejimi unsurları, yani rejim artıkları karşımıza çıkmaktadır."