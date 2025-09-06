İsrailli emekli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz!
İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürerken, ülkede “Türkiye ile askeri bir çatışma ihtimali” tartışılmaya başlandı. Bu tartışmaların ortasında, İsrailli emekli Albay Eran Lerman’dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Lerman, "İsrail, Türk ordusu kadar büyük bir orduyla savaşmaya kesinlikle hazır değil" açıklamasında bulundu. Bu çarpıcı itiraf, A Haber ekranlarında Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında masaya yatırıldı. Emekli İsrailli albayın sözlerini değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, “İsrail’in, Suriye’de çeşitli arazilerde başarı sağlaması beklenemez. İsrail, yıllardır terörle mücadele eden, doğu ve güneydoğu bölgelerinde sarp ve zorlu coğrafyalarda başarıyla operasyonlar gerçekleştirmiş olan Türkiye’ye karşı başarılı olamayacağını biliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Gazeteci Murat Özer ise, emekli Albay Lerman’ın işaret ettiği İsrail’in Suriye’deki vekil unsurlarının kimler olduğunu açıkladı.
İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken, ülkede "Türkiye ile askeri bir çatışma ihtimali" tartışılmaya başlandı. Bu tartışmaların ortasında, İsrailli emekli Albay Eran Lerman'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.
"İSRAİL, TÜRK ORDUSUYLA KARŞI KARŞIYA GELMEYE HAZIR DEĞİL"
İsrailli emekli Albay Eran Lerman, İsrail televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Türk ordusuyla doğrudan bir savaşa girecek durumda olmadığını ifade ederek, "İsrail ordusu NATO'nun ikinci büyük gücü olan Türk ordusu kadar büyük bir orduyla savaşmaya kesinlikle hazır değil. Umarım bu noktaya asla gelmeyiz. Yetenekli ve cesur bir donanmamız olmasına rağmen imkânlarımız çok sınırlı. Havada üstünlük noktalarımız olduğuna inanıyorum. Ruslarla olan karmaşık hava savunma ilişkileri nedeniyle Türklere F-53'ler verilmedi. Ama elbette Türk Kara Kuvvetleri muazzam ve asla onlarla yumruklaşmamayı dilemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN ÇOK GELİŞMİŞ BİR ASKERİ SANAYİYE SAHİP OLDUĞUNU KABUL ETMELİYİZ"
İsrailli Emekli Albay Eran Lerman açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Türk ordusunun kurumsal olarak İsrail'e karşı kendini sınamaya istekli olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde tam tersi de geçerli. Ve eğer bir çatışma yaşanacaksa bu daha çok Suriye'de vekillerimizin Türkiye'nin vekillerini sınırla da olsa doğrudan müdahaleye yenmesi şeklinde olacaktır. Bu oyunun Libya'da Türler tarafından nasıl oynandığını gördük ve tekrar yaşanacakların doğası da bu şekilde olabilir. Türkiye'nin çok gelişmiş bir askeri sanayiye sahip olduğunu kabul etmeliyiz. İnsansız Hava Araçları (İHA) en iyileri arasında olduğu bir gerçeği var. Bayraktarlar, Libya'nın batısındaki rejimin Hafter'in doğudan saldırılarına karşı, hayatta kalma becerisine önemli bir katkı sağladı. Bu yüzden, bölgedeki bazı dostlarımızın Türkiye için ekonomik sonuçlarının göstergesi olarak Amerikan baskısı yoluyla ve Azeriler araçlığıyla yapabileceğimiz her türlü çabayı göstereceğimizi düşünüyorum. Bu tür savaşa girmekten kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."
"TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMENİN SONUÇLARINI İYİ BİLİYORLAR"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrailli emekli Albay Eran Lerman'ın yaptığı açıklamayı şöyle değerlendirdi:
"Gazze'de süregelen işgale bakarsak, İsrail'in kara kuvvetleri açısından zayıf olduğunu görüyoruz. Her savaşın askeri bir hedefi olur. İsrail'in Gazze'de uyguladığı askeri hedef ise, kendi rehinelerini kurtarıp Gazze'yi işgal etmektir. Bugün gelinen son noktaya baktığımızda, İsrail'in bu hedefine ulaşamadığını ve ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Hizbullah'a yönelik bir operasyonun ardından, İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai istifa etti. Neden istifa etti? Çünkü "Hizbullah'a karşı bir operasyon yapmayalım, yaparsak başarısız oluruz" dedi ve bu yüzden görevinden uzaklaştırıldı. İsrail Kara Kuvvetleri, 40 kilometrelik düz bir arazide zırhlı araç destekli birliklere sahip olmasına rağmen bir tane bile rehineyi kurtaramadı. Bu durum tam anlamıyla bir askeri başarısızlıktır. Hamas'a karşı düz bir alanda başarısız olan İsrail'in, Suriye'de farklı arazi şartlarında başarı sağlaması beklenemez. İsrail, yıllardır terörle mücadele eden ve doğu ile güneydoğusunda sarp kayalık bölgelerde başarılı operasyonlar gerçekleştiren Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamayacağını biliyor. Güç dengesi açısından karşılaştırdığımızda, daha güçlü olan tarafın Türkiye olduğunu görüyoruz. Türkiye ile karşı karşıya gelmenin sonuçlarını iyi biliyorlar"
"FİLİSTİN MESELESİNİN HAMİLİĞİNİ ARTIK TÜRKİYE ÜSTLENMİŞTİR"
Gazeteci Murat Özer, "Bu röportaj bize şunu göstermektedir: İsrail, potansiyel olarak Türkiye ile karşı karşıya gelmesi durumunda neler olabileceğini ciddi biçimde tartışmaktadır. Yani Gazze meselesi, artık sadece Gazze halkının meselesi olmaktan çıkmış; Türkiye Cumhuriyeti'nin doğrudan ulusal güvenliğiyle ilgili bir konu hâline gelmiştir. Filistin meselesinin hamiliğini artık Arap dünyası değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti üstlenmiştir. İsrail, Türkiye'nin Filistin'in hamiliğini üstlendiğini kabul etmektedir." dedi.
İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ VEKİLLERİ KİMLERDİR?
İsrailli emekli Albay Eran Lerman'ın "Eğer bir çatışma yaşanacaksa, bu daha çok Suriye'de, vekil güçlerimizin Türkiye'nin vekil güçlerini sınırlı da olsa doğrudan müdahaleyle yenmesi şeklinde olacaktır."ifadelerini değerlendiren Gazeteci Özer, şunları söyledi:
"Bu ifadeden açıkça anlaşılmaktadır ki, İsrail'in Suriye'deki birinci vekil gücü PYD/PKK'dır. Albayın bu açıklaması, İsrail'in PYD/PKK terör örgütünü kendi vekil gücü olarak açıkça kabul ettiğini ortaya koymaktadır. İsrail'in ikinci vekil gücü ise Dürzilerdir. Üçüncü vekil gücü olarak ise, 8 Aralık'taki devrimden sonra sahada tekrar belirgin şekilde görülen Esad rejimi unsurları, yani rejim artıkları karşımıza çıkmaktadır."
