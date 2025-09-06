Hamas’tan kalıcı ateşkes açıklaması: Tüm önerilere açığız

Açıklamada Hamas, diğer Filistinli gruplarla birlikte 18 Ağustos'ta onay verdiği teklife de bağlı olduğunu yineledi.

Hamas, 18 Ağustos'ta arabulucuların önerisini kabul etmesine rağmen İsrail, sözde kabul ettiği teklifle aynı şartlara sahip olan öneriye yanıt vermemişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu belirtmişti.