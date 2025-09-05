06 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı Savaş Bakanlığı olarak değiştirildi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı Savaş Bakanlığı olarak değiştirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 23:34 Güncelleme: 06.09.2025 01:01
ABONE OL
Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı Savaş Bakanlığı olarak değiştirildi

ABD Başkanı Trump, ABD Savunma Bakanlığının adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Trump, ABD Savunma Bakanlığının adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Trump, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, "Her savaşı kazanmalıydık her savaşı kazanabilirdik ama biz politik olarak doğrucu ya da uyanık olmayı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna savaşına da değinerek "sona erecek yoksa bedeli çok ağır olacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı Savaş Bakanlığı olarak değiştirildi Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı Savaş Bakanlığı olarak değiştirildi Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı Savaş Bakanlığı olarak değiştirildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör