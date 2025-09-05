Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı Savaş Bakanlığı olarak değiştirildi

ABD Başkanı Trump, ABD Savunma Bakanlığının adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Trump, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, "Her savaşı kazanmalıydık her savaşı kazanabilirdik ama biz politik olarak doğrucu ya da uyanık olmayı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna savaşına da değinerek "sona erecek yoksa bedeli çok ağır olacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor....