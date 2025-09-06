Londra’da binler Gazze için tek yürek oldu! Polisten göstericilere sert müdahale

FOTOĞRAF (İHA)



POLİS, HERKESİ GÖZALTINA ALABİLECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI



Güvenlik güçleri, gösteri öncesinde protestoya katılımın yasak olduğu ve katılımcıların gözaltına alınacakları uyarısında bulunmuştu. Polis ayrıca tüm katılımcıların gözaltına alınması için yeterli nezarethane kapasitesine sahip olduklarını açıklamıştı.



Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı gruplar arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı.

AĞUSTOS AYINDA 500 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Geçtiğimiz ay düzenlenen gösteride 500 kişi gözaltına alınmıştı. Söz konusu gelişmelere rağmen Londra'da geçtiğimiz Ağustos ayında benzer bir gösteri daha düzenlenmiş ve polis 500'den fazla göstericiyi gözaltına almıştı.