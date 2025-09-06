Londra'da binler Gazze için tek yürek oldu! Polisten göstericilere sert müdahale
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Filistin’e destek vermek amacıyla binlerce kişi sokağa döküldü. Yürüyüşe engel olmaya çalışan polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, göstericiler “Yazıklar olsun” sloganlarıyla tepki gösterdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi binlerce kişi İngiliz hükümetini protesto etmek için sokağa döküldü.
Göstericiler, polisin gözaltı tehditlerine aldırış etmeyerek İngiliz hükümetinin geçtiğimiz Temmuz ayında yasaklı örgüt listesine aldığı "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubuna destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için şehir merkezindeki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteriye, İngiltere'deki yargı alanındaki haksızlıklarla mücadele eden "Defend Our Juries" (Jürilerimizi Savunun) adlı aktivist grubu da destek verdi.
YÜRÜYÜŞE ENGEL OLAN POLİSE "YAZIKLAR OLSUN" SLOGANI
Polis, gösteride birçok kişiyi alandan uzaklaştırırken görüntülendi. Güvenlik güçleri ilk gözaltı işlemini gösterinin resmi başlama saatinden 12 dakika önce gerçekleştirirken, yüzlerce gösterici direniş göstermeden polisin kendilerini de gözaltına almasını beklemeye devam etti. Polis, gözaltı uygulaması sırasında işbirliği yapmayan birçok göstericiyi taşıyarak araçlara götürmek zorunda kalırken, yaşlı ve engelli bireyleri de gözaltına aldı. Bu sırada çevredeki göstericilerin polise, "Yazıklar olsun" sloganları attıkları duyuldu.
Parlamento binasının bitişiğindeki meydanda yapılan gösteride birçok gösterici, "Soykırıma karşıyım. Filistin Eylemi'ni destekliyorum" yazılı pankartlar açtı. Bazı göstericiler ise, "Yüz binden fazla insan öldü, siz bizi gözaltına alıyorsunuz" ifadelerini kullandı ve "Özgür Filistin" sloganları attı. İngiliz basına konuşan bir gösterici de, "Soykırıma karşı bizim yaptıklarımızdan başka hiçbir şey yapılmıyor. Ben de bu yaptığımla bir terörist mi oluyorum? Bu şaka olmalı" ifadelerini kullandı.
BELFAST VE İSKOÇYA'DA DA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ
Londra'nın yanı sıra Belfast ve İskoçya'da da gösteriler düzenlendi Londra'nın yanı sıra Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast ve İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da da benzer gösteriler düzenlendi.
POLİS, HERKESİ GÖZALTINA ALABİLECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Güvenlik güçleri, gösteri öncesinde protestoya katılımın yasak olduğu ve katılımcıların gözaltına alınacakları uyarısında bulunmuştu. Polis ayrıca tüm katılımcıların gözaltına alınması için yeterli nezarethane kapasitesine sahip olduklarını açıklamıştı.
Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı gruplar arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı.
AĞUSTOS AYINDA 500 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Geçtiğimiz ay düzenlenen gösteride 500 kişi gözaltına alınmıştı. Söz konusu gelişmelere rağmen Londra'da geçtiğimiz Ağustos ayında benzer bir gösteri daha düzenlenmiş ve polis 500'den fazla göstericiyi gözaltına almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye dünya şampiyonluğu için sahada
- 100 bin TL ihtiyaç kredisi alırsanız ödeyeceğiniz tutar ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank faiz oranları
- 2025 Aras Kargo çalışma saatleri: Cumartesi açık mı, kaça kadar hizmet veriyor?
- Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- 6 Eylül İstanbul elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçeler etkilenecek?
- Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?
- İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış alarmı
- Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi
- Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem
- Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi
- PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?