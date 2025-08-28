28 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri E3 ülkelerinden BMGK'ya "İran" başvurusu

E3 ülkelerinden BMGK'ya "İran" başvurusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.08.2025 17:22
ABONE OL
E3 ülkelerinden BMGK’ya İran başvurusu

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a BM yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ya başvurdu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a BM yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ya başvurdu.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
E3 ülkelerinden BMGK’ya İran başvurusu E3 ülkelerinden BMGK’ya İran başvurusu E3 ülkelerinden BMGK’ya İran başvurusu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör