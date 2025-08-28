1 metrekarelik dikenleri var: Tarihin en tuhaf dinozoru keşfedildi!

Faslı ve İngiliz bilim insanları ortaklığıyla sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, "Spicomellus afer" türü bir dinozorun Fas'taki keşfine yer verildi.



Yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen bu dinozorun, uzunluğu 1 metre civarındaki "dikenleri" ile, Ankylosaurus ailesinin en eski örneği olduğu belirtildi.



Londra doğal tarih müzesi yetkililerinden Susannah Maidment, dinozorun "dikenleri"nin kemikle birleşmiş olmasının "oldukça şaşırtıcı" olduğunu belirterek, "Bu durumu, yaşayan ya da nesli tükenmiş herhangi başka bir hayvanda görmedik." ifadesini kullandı.

"ŞİMDİYE KADAR KEŞFEDİLEN EN GARİP DİNOZOR"

Araştırmayı yürütenlerden Birmingham Üniversitesi üyesi Richard Butler, "Ankylosaurus" ailesinin dinozorların hakimiyet sürdüğü kretase dönemin sonlarına kadar yaşamını sürdürdüğünü hatırlatarak, bunun "şimdiye kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri" olduğu görüşünü paylaştı.



Her ne kadar kemiklerin tümüne ulaşılamaması sebebiyle bu dinozorun boyutlarına ilişkin net bir bilgi olmasa da bilim insanları, gövdesinin yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğu görüşünü paylaştı.



Dinozorun söz konusu dikenlerinin ise hem daha büyük türlere karşı bir savunma mekanizması oluşturmada hem de partner seçiminde işlev gördüğü tahmin ediliyor.