ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Açıklamasında kendi başkanlığı döneminde Ukrayna'daki savaşın asla başlamayacağını kaydeden Trump, 'Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı, sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Selefi Joe Biden'ın, Ukrayna'ya sadece savunma hakkı verdiğini vurgulayan Trump, Kiev yönetiminin bu şekilde zafere ulaşmasının imkansız olduğunu belirtti.

Bu durumu futbolda harika bir savunmaya sahip ancak hücum yapmasına izin verilmeyen bir takıma benzeten Trump, böyle bir durumda kazanma şansının olmadığını savundu. Trump ayrıca Biden yönetiminin Ukrayna'nın yalnızca savunma yapmasına izin vererek karşı saldırı hakkını kısıtladığını ve bunun savaşın gidişatını olumsuz etkilediğini iddia etti.

Açıklamasında kendi başkanlığı döneminde Ukrayna'daki savaşın asla başlamayacağını kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı, sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

