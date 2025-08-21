Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açılama: İlginç zamanlar bizi bekliyor

(FOTO: AA )

Selefi Joe Biden'ın, Ukrayna'ya sadece savunma hakkı verdiğini vurgulayan Trump, Kiev yönetiminin bu şekilde zafere ulaşmasının imkansız olduğunu belirtti.

Bu durumu futbolda harika bir savunmaya sahip ancak hücum yapmasına izin verilmeyen bir takıma benzeten Trump, böyle bir durumda kazanma şansının olmadığını savundu. Trump ayrıca Biden yönetiminin Ukrayna'nın yalnızca savunma yapmasına izin vererek karşı saldırı hakkını kısıtladığını ve bunun savaşın gidişatını olumsuz etkilediğini iddia etti.