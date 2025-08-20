ABD Başkanı Trump Macaristan Başbakanı ile Ukrayna zirvesini konuştu!
Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'tan Macaristan Başbakanı Orban'a Ukrayna'nın katılım müzakereleri konusunda baskı yapmasını istedi. Bunun ardından Trump, Ukrayna'nın AB üyeliğini engelleme iddialarını görüşmek üzere Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.
Bloomberg'in Salı günkü haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın AB üyeliğini engelleme iddialarını görüşmek üzere Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı aradı.
Görüşme, Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleri arasında pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmelerin ardından ortaya çıktı.
Haber ajansı, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Avrupalı yetkililerin Trump'tan Orban ile olan ilişkilerini kullanarak Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı muhalefetini terk etmesini istediğini belirtti.
Görüşmede Macaristan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski arasında gelecekte yapılacak müzakerelere ev sahipliği yapma isteğini dile getirdi.