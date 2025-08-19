Trump Avrupalı liderleri ti’ye aldı: Macron’un boyalı saçı, Merz’in kavruk teni, Zelenskiy’nin kravatsız takım elbisesi... İşte geceye damga vuran diyaloglar

ZELENSKİY'NİN KRAVATSIZ TAKIM ELBİSESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, siyah ceketle geldiği zirvede yine dikkat çekti. Trump, onu kapıda karşılayarak, "İnanmıyorum, bayıldım" yorumunu yaptı. Zelenskiy, esprili şekilde, "Elimden gelenin en iyisi bu" yanıtını verdi.

Şubat ayında askeri tarzı kıyafeti nedeniyle eleştirilen Zelenskiy, bu kez de basın önünde kendisini savundu. Basın toplantısında Zelenskiy'e kendisine şubat ayında takım elbise giymeme nedeniyle ilgili soru soran muhabirle tekrar karşılaştı.