Trump Avrupalı liderleri ti’ye aldı: Macron’un boyalı saçı, Merz’in kavruk teni, Zelenskiy’nin kravatsız takım elbisesi... İşte geceye damga vuran diyaloglar

Beyaz Saray'daki kritik zirve, Ukrayna savaşını görüşmek için düzenlenmiş olsa da, geceye damgasını vuran bazı diyaloglar da geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderlerini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi karşılayarak hem diplomasi hem de esprili eleştirilerle salonu renklendirdi. İşte o konuşmalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 11:37
Beyaz Saray'daki Ukrayna zirvesi, savaşın gidişatını tartışmak için toplansa da Trump'ın Avrupalı liderlerle alaycı sohbeti de gündemin dikkat çekenleri arasında yer aldı.

Macron'un boyalı saçları, Merz'in kavruk teni ve Zelenskiy'nin kravatsız ceket tercihleri, Başkan'ın iğneleyici sözleriyle birleşti.

MACRON'UN BOYALI SAÇLARINA İMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın şaka ve alaylarının merkezindeydi. Beyaz Saray'a gelen Macron'u masada sağında gören Trump, "Onu tanıyorsunuz, değil mi?" diyerek, liderin boyalı saçlarına ve bronzlaşmış tenine gönderme yaptı.

Yakın çekimlerde, Macron'un üst kısmındaki kahverengi tonlar ve yanaklarındaki gri detaylar net biçimde görülüyordu. Trump, bunu fark etti ama sözlerini hafif şakalarla süsleyerek Fransız lideriyle esprili bir diyalog geliştirdi.

MERZ'İN BRONZ TENİNE TAKILDI

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, yaz tatilini yarıda kesip Washington'a gelmişti. Merz,Rusya ile Ukrayna arasındaki muhtemel ateşkes görüşmeleri ile ilgili ciddi ciddi konuşurken Başkan Trump, Merz'in bronz tenini görünce "Bu harika bronzluğu nereden aldın? Ben de isterdim" diyerek espirili bir yorum yaptı.

Tatilden ayağının tozuyla gelen Merz, Trump'a teşekkür etti.

Merz'in ciddi ifadesi ve tatilini yarıda bırakmış olması, Trump için alay malzemesi olarak değerlendirildi.

ZELENSKİY'NİN KRAVATSIZ TAKIM ELBİSESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, siyah ceketle geldiği zirvede yine dikkat çekti. Trump, onu kapıda karşılayarak, "İnanmıyorum, bayıldım" yorumunu yaptı. Zelenskiy, esprili şekilde, "Elimden gelenin en iyisi bu" yanıtını verdi.

Şubat ayında askeri tarzı kıyafeti nedeniyle eleştirilen Zelenskiy, bu kez de basın önünde kendisini savundu. Basın toplantısında Zelenskiy'e kendisine şubat ayında takım elbise giymeme nedeniyle ilgili soru soran muhabirle tekrar karşılaştı.

Muhabir, "Bu kez takım elbisenin içinde harika görünüyorsunuz" dedi. Zelenskiy ise "Ama sen aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Bak ben değiştirmişim" cevabını verdi.

ELEŞTİRİLMİŞTİ

Zelenskiy, şubat ayında gerçekleştirdiği son Oval Ofis ziyaretinde askeri tarzdaki kıyafeti nedeniyle eleştirilmişti. Trump'ın bu durumdan rahatsız olduğu ve toplantının gergin geçtiği öne sürülmüştü.

Zelenskiy, daha önce kıyafetleri nedeniyle Beyaz Saray'da alaylı yorumlarla karşılaşmıştı.

Trump, "Bugün çok şık görünüyorsun" diyerek iğnelemede bulunmuş, gazeteci Brian Glenn ise neden hiç takım elbise giymediğini küçümseyici bir şekilde sormuştu. Zelenski'nin yanıtı ise şöyle olmuştu:

"Bu savaş bitince bir tane giyeceğim."

TRUMP'IN MİKROFONU AÇIK KALDI: İŞTE DUYULANLAR

Diğer tarafntan Avrupalı liderlerle çoklu görüşme öncesi Trump'ın mikrofonu açık kaldı. Fransız mevkidaşı Macron'la ayaküstü konuşan Trump'ın sözleri salonda şöyle yankılandı:

"Bence o (Vladimir Putin) benimle bir anlaşma yapmak istiyor. Bunu anlıyor musun? Ne kadar çılgınca. O benimle bir anlaşma yapmak istiyor."