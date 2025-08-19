19 Ağustos 2025, Salı
Trump Avrupalı liderleri ti'ye aldı: Macron'un boyalı saçı, Merz'in kavruk teni, Zelenskiy'nin kravatsız takım elbisesi... İşte geceye damga vuran diyaloglar
Beyaz Saray'daki kritik zirve, Ukrayna savaşını görüşmek için düzenlenmiş olsa da, geceye damgasını vuran bazı diyaloglar da geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderlerini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi karşılayarak hem diplomasi hem de esprili eleştirilerle salonu renklendirdi. İşte o konuşmalar...
