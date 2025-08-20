İran sınırında elim kaza! 79 Afgan göçmen feci şekilde can verdi

Herat, AFP

Kazada iki kişinin de yaralandığını bildiren sözcü, kazanın dün yerel saatle 20.30 civarında meydana geldiğini kaydetti.



Herat vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.