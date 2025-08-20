Gazze ve çevresi abluka altında! İsrail Ordu Sözcüsü duyurdu: Operasyonun ilk aşamasına geçildi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı açıklandı. Yaşanan gelişmenin ardından İsrail Ordu Sözcüsü Defrin'in yaptığı açıklamada, 'İsrail ordusu Gazze'nin çevresini kontrol altına aldı. Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'ye operasyonun ilk aşamasına geçildi' dedi.
Genelkurmay Başkanı Zamir ve işgal güçleri kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali üzerine yapılan toplantının ardından Bakan Katz, bu sabah işgal planını onayladı.
Savunma Bakanı Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarıldı.
Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" verildiği duyuruldu.
İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.
60 BİN YEDEK İŞGALCİ GÖREVE
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail işgal güçleri, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in dün gece Gazze kentini işgal planını Savunma Bakanı Yisrael Katz'a sunmasının ardından alınan kararla ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silah altına alınacak.
Göreve çağrılacak yedek askerlerin tamamının Gazze kentini işgal saldırılarına katılmasının öngörülmediği belirtilirken kente işgal saldırılarının sürmesi halinde işgal güçlerindeki yedek asker sayısının 130 bine çıkması bekleniyor.
OPERASYONUN İLK AŞAMASINA GEÇİLDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin'in yaptığı açıklama, "İsrail ordusu Gazze'nin çevresini kontrol altına aldı. Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'ye operasyonun ilk aşamasına geçildi" dedi.
İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.
İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.
Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.
İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.
İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.
İSRAİL, FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ'NE" NİHAİ ONAYI VERDİ
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Filistin devleti fikrini ortadan kaldıracak." ifadeleriyle duyurduğu projenin ilerletilmesini onayladı.
İsrail planlama kurulunun onayladığı plan kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi Ma'ale Adumim arasına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut inşa edilecek.
"ULUSLARARASI TOPLUM E1 PROJESİ'Nİ ÖNLEMEK İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇMELİ"
İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim yetkilisi Aviv Tatarsky, "Bugün çıkan onay kararı, İsrail yönetiminin, Bakan Smotrich'in Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmayı ve Batı Şeria'yı fiilen ilhak etmeyi amaçlayan 'stratejik planını' ne kadar kararlı bir şekilde sürdürdüğünü gösteriyor. Bu, apartheid rejiminin kasıtlı bir seçimidir." dedi.
Tatarsky, "Uluslararası toplum, barış ve Filistin devleti konusunda ciddiyse, E1 bölgesinde Filistinlilerin yerinden edilmesini ve Batı Şeria'nın kalbinde yeni bir yerleşim yerinin kurulmasını önlemek için hızlı bir şekilde harekete geçmelidir." çağrısında bulundu.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, geçen hafta, Ma'ale Adumim yerleşimini 20 Ağustos Çarşamba gününden itibaren genişleterek iki katına çıkarmayı planladıklarını söylemişti.
Smotrich, "E1projesiyle Ma'ale Adumim yerleşimini Kudüs kentine bağlamayı ve Filistinlilerin Ramalllah ile Beytüllahim kentleri arasındaki ulaşımını kesmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "Batı Şeria ilhakını" resmi olarak duyurmasını talep eden Smotrich, "Batı Şeria'daki egemenliğimiz konusunda tarihi bir ilana yakın olduğumuza inanıyorum." demişti.
FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"
Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.
Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.
"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.
