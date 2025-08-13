13 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri İmamoğlu yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti! Skandal müdahale çağrısı | Adaylık açıklaması

İmamoğlu yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti! Skandal müdahale çağrısı | Adaylık açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 14:03 Güncelleme: 13.08.2025 14:13
ABONE OL
İmamoğlu yine Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti! Skandal müdahale çağrısı | Adaylık açıklaması

CHP’li Ekrem İmamoğlu, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Batı medyasına yineTürkiye’yi şikayet etti. Son olarak ABD merkezli Bloomberg’e konuşan İmamoğlu, skandal bir çağrıda da bulundu.

Yaklaşık beş aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, bu kez ABD ve Avrupa medyasına ağladı. Bloomberg'e verdiği röportajda, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamaması durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olası adaylığına karşı alternatif bir adayı desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Bloomberg ekran görüntüsüBloomberg ekran görüntüsü

"BAŞKA ADAYI DESTEKLERİM"

Yaklaşık beş aydır cezaevinde bulunan İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığının engellenmesi durumunda alternatif bir adayı desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Danışmanları aracılığıyla Bloomberg'e yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Eğer ilerlemenin yolu başka bir adayı gerektiriyorsa, o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu sürdürmelidir" ifadelerini kullandı.

YİNE 6'LI MASA VAKASI MI? MUHALEFETE SESLENDİ

İmamoğlu, Türkiye'de demokratik süreçlerin tehlikede olduğunu öne sürerek, muhalefet ittifakının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Saf değilim. Resmen yasaklanırsam bile demokratik muhalefet bir araya gelmeli" dedi.

BATI'YA SKANDAL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Yolsuzluk ve teröre destek de dahil olmak üzere birden fazla suçlamayla karşı karşıya olan ve Temmuz ayında bir savcıyı tehdit etmekten hüküm giyen sanık Ekrem İmamoğlu, açıklamalarında bazı Batılı demokratik hükümetlerin Türkiye'deki insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki sessizliğini eleştirdi. "Bazı hükümetler yüksek sesle insan haklarından bahsediyor, ama gerçeğimizle karşılaştıklarında sessiz kalıyorlar. Bu pragmatizm değil, miyopluk ve tehlikedir" sözleriyle Batı'ya açıkça müdahale çağrısında bulundu.

İmamoğlu, yine Batı'dan meddet umarak, "Washington, Berlin, Londra ve diğer yerlerdeki liderlere: Küresel demokratik ailenin bir parçası olan istikrarlı bir Türkiye istiyorsanız, demokrasinin gözlerinizin önünde sökülüp atıldığını gördüğünüzde gözlerinizi kaçırmamalısınız" dedi.

CHP şikayet kapısı yine Economist!CHP şikayet kapısı yine Economist! CHP ŞİKAYET KAPISI YİNE ECONOMİST!
İmamoğlu medyasına rüşvet akıttılar!İmamoğlu medyasına rüşvet akıttılar! İMAMOĞLU MEDYASINA RÜŞVET AKITTILAR!
Sahte diplomada hesap vaktiSahte diplomada hesap vakti SAHTE DİPLOMADA HESAP VAKTİ
Kara para İmamoğlu’nun firmasına aktarıldıKara para İmamoğlu’nun firmasına aktarıldı KARA PARA İMAMOĞLU'NUN FİRMASINA AKTARILDI
Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma iddianamesi!Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma iddianamesi! EKREM İMAMOĞLU'NA SAHTE DİPLOMA İDDİANAMESİ!
Soytekin’den ’Para Kulesi’ itirafı!Soytekin’den ’Para Kulesi’ itirafı! SOYTEKİN'DEN 'PARA KULESİ' İTİRAFI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu yine Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti! Skandal müdahale çağrısı | Adaylık açıklaması İmamoğlu yine Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti! Skandal müdahale çağrısı | Adaylık açıklaması İmamoğlu yine Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti! Skandal müdahale çağrısı | Adaylık açıklaması
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör