İmamoğlu yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti! Skandal müdahale çağrısı | Adaylık açıklaması
CHP’li Ekrem İmamoğlu, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Batı medyasına yineTürkiye’yi şikayet etti. Son olarak ABD merkezli Bloomberg’e konuşan İmamoğlu, skandal bir çağrıda da bulundu.
Yaklaşık beş aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, bu kez ABD ve Avrupa medyasına ağladı. Bloomberg'e verdiği röportajda, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamaması durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olası adaylığına karşı alternatif bir adayı desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.
"BAŞKA ADAYI DESTEKLERİM"
Yaklaşık beş aydır cezaevinde bulunan İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığının engellenmesi durumunda alternatif bir adayı desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Danışmanları aracılığıyla Bloomberg'e yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Eğer ilerlemenin yolu başka bir adayı gerektiriyorsa, o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu sürdürmelidir" ifadelerini kullandı.
YİNE 6'LI MASA VAKASI MI? MUHALEFETE SESLENDİ
İmamoğlu, Türkiye'de demokratik süreçlerin tehlikede olduğunu öne sürerek, muhalefet ittifakının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Saf değilim. Resmen yasaklanırsam bile demokratik muhalefet bir araya gelmeli" dedi.
BATI'YA SKANDAL MÜDAHALE ÇAĞRISI
Yolsuzluk ve teröre destek de dahil olmak üzere birden fazla suçlamayla karşı karşıya olan ve Temmuz ayında bir savcıyı tehdit etmekten hüküm giyen sanık Ekrem İmamoğlu, açıklamalarında bazı Batılı demokratik hükümetlerin Türkiye'deki insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki sessizliğini eleştirdi. "Bazı hükümetler yüksek sesle insan haklarından bahsediyor, ama gerçeğimizle karşılaştıklarında sessiz kalıyorlar. Bu pragmatizm değil, miyopluk ve tehlikedir" sözleriyle Batı'ya açıkça müdahale çağrısında bulundu.
İmamoğlu, yine Batı'dan meddet umarak, "Washington, Berlin, Londra ve diğer yerlerdeki liderlere: Küresel demokratik ailenin bir parçası olan istikrarlı bir Türkiye istiyorsanız, demokrasinin gözlerinizin önünde sökülüp atıldığını gördüğünüzde gözlerinizi kaçırmamalısınız" dedi.
