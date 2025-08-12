Gazze müzakerelerinde Tel Aviv heyetinde çatlak!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberde, "kısmi bir anlaşma teklif edilse dahi, müzakerelerde mevcut aşamada ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı konusunda İsrail müzakere heyeti üyeleri arasında görüş ayrılığı bulunduğu" kaydedildi.



İsrail müzakere heyeti arasındaki anlaşmazlığa ilişkin detay verilmedi.



Haberde, Hamas yöneticisi Halil el-Hayya liderliğindeki heyetin müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği paylaşıldı.



Hamas heyetinin, Mısır'daki temasları sırasında hareketin silah bırakması ve 50 esirin tek seferde serbest kalmasını sağlayacak "kapsamlı bir anlaşma" girişimini ele alacağı iddia edildi.



Ayrıca haberde, arabulucuların İsrail ve Hamas'ın gelecek günlerde müzakere masasına dönmeleri için baskıyı artırmasının beklendiği belirtildi.



Hamas'tan, heyetin Kahire ziyaretine veya Gazze'de ateşkes için sunulan yeni Mısır önerisine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?



Hamas, birçok kez, "direnişin silahsızlandırılması" ya da Gazze'den çekilmesi yönündeki her türlü öneriyi reddetmiş, Gazze'nin geleceğine ilişkin her türlü düzenlemenin Filistinli tarafların uzlaşısıyla yapılması gerektiğini vurgulamıştı.



Gazze'de 20'si sağ olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.



Hamas, birçok kez İsrail'in soykırımı sona erdirmesi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri "tek seferde" serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.



Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar öne sürerek bu öneriden kaçınıyor.