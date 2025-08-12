ABD'den Süveyda'da "insani yardım koridoru" adımı: İsrail-Suriye anlaşması için çalışılıyor

Fotoğraf-AA

ABD İNSANİ YARDIM KORİDORU İÇİN DEVREDE

Habere göre ABD'li yetkililer, hem İsrail hem de Suriye yönetimleri ile görüşerek Süveyda kentine insani yardım koridoru açılması için taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan Suriye hükümeti, Dürzi milislerin bu koridoru silah kaçakçılığı için kullanabileceği konusunda ABD'ye endişelerini dile getirdi.

3 ÜLKEDEN MUTABAKAT

Suriye, Ürdün ve ABD'li yetkililerin katılımıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan son toplantıda, ortak bir çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varılmıştı.