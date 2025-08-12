ABD'den Süveyda'da "insani yardım koridoru" adımı: İsrail-Suriye anlaşması için çalışılıyor
İşgalci İsrail'in Dürzileri kullanarak Suriye'de çatışmalara sebep olduğu Süveyda'da ABD yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. ABD'li yetkililerin hem İsrail hem de Suriye yönetimleri ile görüşerek Süveyda kentine insani yardım koridoru açılması için taraflarla görüşmelerini sürdürdüğü öne sürüldü.
ABD yönetiminin, Süveyda'ya "insani yardım koridoru" oluşturulması için İsrail ile Suriye arasında bir anlaşma sağlanması için çalıştığı iddia edildi.
Amerikan Axios haber platformunun ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre ABD yönetimi, Süveyda kenti ile ilgili diplomatik bir süreç yürütüyor.
ABD İNSANİ YARDIM KORİDORU İÇİN DEVREDE
Habere göre ABD'li yetkililer, hem İsrail hem de Suriye yönetimleri ile görüşerek Süveyda kentine insani yardım koridoru açılması için taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan Suriye hükümeti, Dürzi milislerin bu koridoru silah kaçakçılığı için kullanabileceği konusunda ABD'ye endişelerini dile getirdi.
3 ÜLKEDEN MUTABAKAT
Suriye, Ürdün ve ABD'li yetkililerin katılımıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan son toplantıda, ortak bir çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varılmıştı.
Zirvede, ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verilmiş, bu kapsamda Süveyda ilinde ateşkesin güçlendirilmesi ve Suriye krizine kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik hükümetin çabalarına destek verileceği belirtilmişti.
SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR
Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.
Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu. İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.
Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi. Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.
Olaylarda silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
