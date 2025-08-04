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Trump'tan İsrail'e: Gazze'ye yiyecek sağlamalarını istiyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.08.2025 08:58 Güncelleme: 04.08.2025 08:58
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Trump’tan İsrail’e: Gazze’ye yiyecek sağlamalarını istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşanan açlık krizine işaret ederek, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yiyecek sağlamasını istediğini belirtti.

Trump, New Jersey'deki golf tesisinden Washington'a dönmeden önce gazetecilerin Gazze'deki açlık felaketine ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki Filistinlilerin aç kalmasını ya da açlıktan ölmesini istemediklerini belirten Trump, "İsrail'in onlara yiyecek vermesini istiyoruz. Biz de insanlara yiyecek sağlanabilmesi için önemli miktarda katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze'deki Filistinlilere gıda ulaştırılmasını sağlayan tek ülkenin ABD olduğunu iddia ederek, "Bunu gerçekten yapan tek ülke biziz. İnsanları beslemek için para harcıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini belirtmişti.

Amerikan Washington Post gazetesi ise dünkü haberinde, Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar olduğunu iddia etmişti.

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