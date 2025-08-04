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Rusya: Ukrayna'ya ait 61 İHA'yı vurduk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.08.2025 12:06
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Rusya: Ukrayna’ya ait 61 İHA’yı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 61 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'dan bugün 05.20'ye kadar 61 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtilen açıklamada, bu İHA'ların başkent Moskova dahil Voronej, Belgorod, Volgograd, Bryansk, Rostov, Ryazan bölgeleri ile Karadeniz ve ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan açıklamada, Volgograd bölgesinde vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, "Olayda yaralı yok. Altyapı inceleniyor." ifadeleri kullanıldı.

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Rusya: Ukrayna’ya ait 61 İHA’yı vurduk Rusya: Ukrayna’ya ait 61 İHA’yı vurduk Rusya: Ukrayna’ya ait 61 İHA’yı vurduk
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