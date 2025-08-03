03 Ağustos 2025, Pazar
ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?
Washington Post'un ortaya koyduğu belgeler, Trump yönetiminin İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze'ye yapılan insani yardımlar konusunda kamuoyuna açıkladığı rakamlarla, fiili durumu arasında ciddi bir fark olduğunu ortaya koydu. Trump'ın "60 milyon dolar gönderdik" açıklamalarına karşın, şimdiye dek sadece 3 milyon doların gerçekten ulaştığı iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 11:03