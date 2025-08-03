ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

İddiaya göre bu 30 milyon doların sadece yaklaşık yüzde 10'u, yani 3 milyon doları Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) gönderildi.

GHF'ye ait olan yardım noktaları, çok sayıda Filistinlinin yardım kuyruğunda katledilmesi nedeniyle "ölüm istasyonları" olarak biliniyor.