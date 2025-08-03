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ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

Washington Post'un ortaya koyduğu belgeler, Trump yönetiminin İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze'ye yapılan insani yardımlar konusunda kamuoyuna açıkladığı rakamlarla, fiili durumu arasında ciddi bir fark olduğunu ortaya koydu. Trump'ın "60 milyon dolar gönderdik" açıklamalarına karşın, şimdiye dek sadece 3 milyon doların gerçekten ulaştığı iddia ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 11:03
ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü ağır bombardıman ve kuşatma, on binlerce sivilin ölümüne, milyonlarca insanın açlığa sürüklenmesine neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "60 milyon dolar yardım yaptık" açıklamaları Washington Post gazetesi tarafından sorgulandı.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

TRUMP: KİMSE BİZE TEŞEKKÜR ETMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda Gazze'deki açlık krizine dikkat çekmiş ve "İnsanlara yiyecek ulaştırmak istedik, 60 milyon dolar verdik ama kimse teşekkür bile etmedi" demişti.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

Washington Post'un ulaştığı belgelere ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, ABD'nin Gazze'ye yönelik gıda yardımı için taahhüt ettiği miktarın 30 milyon dolar olduğu, Trump'ın kamuoyuna açıkladığı 60 milyon dolarlık rakamın ise gerçeklerle örtüşmediği öne sürüldü.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

İddiaya göre bu 30 milyon doların sadece yaklaşık yüzde 10'u, yani 3 milyon doları Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) gönderildi.

GHF'ye ait olan yardım noktaları, çok sayıda Filistinlinin yardım kuyruğunda katledilmesi nedeniyle "ölüm istasyonları" olarak biliniyor.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

WP'nin aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yapılan ödemelerin "Uluslararası Afet Yardımı Fonu"ndan karşılandığını doğrularken, Trump'ın iddialarına yönelik doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

GAZZE'DE İNSANİ KRİZE KILIF

Washington Post, GHF'nin Gazze'de faaliyet alanını genişletmekte zorlandığını da aktardı. Güneyde dört dağıtım noktasına eklemeler planlanırken, kuzeye yeni yardım noktalarının açılması için hem ek finansman hem de siyonist İsrail'in onayı gerekiyor. Bu engellerin, yardımların bölge genelinde ulaşmasını kısıtladığı öne sürülüyor.

Uluslararası toplumda ise, İsrail'in yardım erişimini kısıtlaması nedeniyle GHF'nin kapatılması ve BM'nin yardım dağıtımını üstlenmesi yönünde çağrılar artıyor.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

TRUMP YÖNETİMİ YARDIM SAĞLADI MI? İDDİA MUHALİF MEDYADAN

Trump, son bir haftada en az üç kez, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda "Gazze'ye 60 milyon dolar yardım sağladık" iddiasını tekrarladı ve medyanın bu yardımı görmezden geldiğini savundu.

Ancak Trump yönetimine muhalif medya organı WP, fiilen sadece 3 milyon doların GHF'ye aktarıldığını belirtti.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Gazze'de GHF dağıtım noktasını ziyaret ettikleri ve sahadaki durum değerlendirmesi yaptıkları da haberde yer aldı.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

Witkoff ve Huckabee, Cuma günü Gazze'de bir GHF dağıtım noktasını ziyaret etmişti. Witkoff, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu beş saatlik ziyaretin amacının "sahadaki gerçekleri değerlendirmek, GHF ve diğer kurumlarla görüşmek" olduğunu belirtmişti.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

Witkoff ayrıca Perşembe günü İsrailli yetkililerle de görüştüğünü aktarmıştı.

BM ise Witkoff'tan kendileriyle bir görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

Witkoff, ziyaretin amacının Trump'a "Gazze'deki insani durumu açık bir şekilde anlatmak ve bölgeye gıda ile tıbbi yardım ulaştırmak için bir plan hazırlamak" olduğunu söylemişti.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

TRUMP'TAN WITKOFF ZİYARETİNE AÇIKLAMA

"Yemek konusunu konuştular, başka şeyler de var ama sonra anlatırım"

Cuma günü gazetecilerin Witkoff'un ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Yemek konusunu konuştular, ama başka bazı konular da vardı, onları sonra anlatırım. Ama amaç insanlara yiyecek ulaştırmaktı," demişti.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

Trump, Gazze'ye yönelik yeni bir yardım planından söz etse de, hem kendisi hem de Witkoff bu planın detaylarını henüz açıklamadı.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ YAŞANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

ABD yönetiminden Gazze’ye yardım çelişkisi! Trump’ın açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 169 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.