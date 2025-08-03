Gazze'de 1 milyon kadın ve çocuk açlıkla savaşıyor!
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden insanlık dramı füzelerden sonra açlıkla da sınanıyor. Bölgede yaklaşık bir milyon kadın ve kız çocuğunun açlık çektiğini belirten Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, bunun korkunç bir sayı olduğunu belirterek bunun kabul edilemez olduğunu ve sona erdirilmesi gerektiği açıklamasında bulundu.
Katil İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü katliamları yardım ve temel gıda maddelerinin engellenmesiyle yeni bir boyut kazandı. Her 24 saatte yaklaşık 6 kişinin açlıktan öldüğü bölgede sessiz kıyım yaşanırken konuya ilişkin BM'den açıklama geldi. BM Cenevre Ofisi'nden bölgedeki krize ilişkin yapılan açıklamada, "Bir milyon. Gazze'de açlık çeken kadın ve kız çocuklarının sayısı bu. Bu korkunç durum kabul edilemez ve sona erdirilmelidir" denildi.
"BU KORKUNÇ DURUM KABUL EDİLEMEZ"
İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde siviller açlık krizinin ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nden bölgedeki krize ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bir milyon. Gazze'de açlık çeken kadın ve kız çocuklarının sayısı bu. Bu korkunç durum kabul edilemez ve sona erdirilmelidir. Kadınlar ve kız çocukları için hayati öneme sahip yardımların ulaştırılmasını, derhal ateşkes ilan edilmesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep etmeye devam ediyoruz" denildi.
24 SAATTE 6 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ve aynı sebepten ölenlerin toplam sayısının 93'ü çocuk olmak üzere toplam 175'e yükseldiği bildirilmişti.
GAZZE'DE CAN KAYBI 60 BİN 839'A YÜKSELDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 60 bin 839'a, yaralananların sayısı 149 bin 588'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 119 kişinin hayatını kaybettiği, 866 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 kişinin cenazesine de ulaşıldığı aktarıldı.
Bakanlık, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 350 Filistinlinin öldüğünü, 37 bin 547 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 60 bin 839'a, yaralı sayısının 149 bin 588'e yükseldiğini bildirdi.
YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI BİN 487'YE YÜKSELDİ
İsrail'in yardım noktalarında düzenlediği saldırılara da değinen Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 511 sivilin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ekmek mücadelesi verirken ölenlerin sayısı bin 487'ye, yaralı sayısı ise 10 bin 578'e yükseldi" denildi.
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