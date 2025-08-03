Gazze’de 1 milyon kadın ve çocuk açlıkla savaşıyor!

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24 SAATTE 6 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ



Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ve aynı sebepten ölenlerin toplam sayısının 93'ü çocuk olmak üzere toplam 175'e yükseldiği bildirilmişti.

GAZZE'DE CAN KAYBI 60 BİN 839'A YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 60 bin 839'a, yaralananların sayısı 149 bin 588'e yükseldi.



Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 119 kişinin hayatını kaybettiği, 866 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 kişinin cenazesine de ulaşıldığı aktarıldı.



Bakanlık, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 350 Filistinlinin öldüğünü, 37 bin 547 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 60 bin 839'a, yaralı sayısının 149 bin 588'e yükseldiğini bildirdi.



YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI BİN 487'YE YÜKSELDİ



İsrail'in yardım noktalarında düzenlediği saldırılara da değinen Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 511 sivilin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ekmek mücadelesi verirken ölenlerin sayısı bin 487'ye, yaralı sayısı ise 10 bin 578'e yükseldi" denildi.

