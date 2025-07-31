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Trump'tan Filistin'i tanıma kararı alan Kanada'ya tehdit! Ticaret anlaşmasını yokuşa sürecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.07.2025 08:38 Güncelleme: 31.07.2025 08:42
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Trump’tan Filistin’i tanıma kararı alan Kanada’ya tehdit! Ticaret anlaşmasını yokuşa sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Filistin’in devlet olarak tanınmasını destekleyeceğini açıklamasının ardından, bu ülkeyle bir ticaret anlaşması yapmanın “çok zor” olacağını söyledi.

Trump, Perşembe sabahı Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Vay canına! Kanada, Filistin'in devlet olmasını destekleyeceğini açıkladı. Bu, onlarla bir ticaret anlaşması yapmamızı çok zorlaştıracak. Ah Kanada!!!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, Gazze Şeridi'ndeki "katlanılamaz" insani durum nedeniyle ülkesinin Eylül ayında Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını duyurmasının ardından geldi.

Ottawa'da sanal bir Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık ettikten sonra basın toplantısı düzenleyen Carney, "Kanada, 2025 yılı Eylül ayında yapılacak 80. BM Genel Kurul oturumunda Filistin devletini tanımayı planlıyor." dedi.

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