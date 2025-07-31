Beyaz Saray’dan skandal açıklama: Filistin’i tanıyan ülkelere tehdit

İngiltere, Fransa, Avusturya, Malta ve Kanada ülkeleri tarafından eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu toplantısında Filistin devletinin tanınması kararı verileceği açıklandı. (AA)

"ABD'NİN FİLİSTİN'İ TANIMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeler arasına Kanada'nın da katılmasına, ABD cephesinden yorum geldi. Bir Beyaz Saray yetkilisinin gazetecilerin konuya ilişkin sorularına yanıt olarak gönderdiği açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistin Devleti'ni tanımanın Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geleceğini" düşündüğü hatırlatılarak, "Kendisi Hamas'ın ödüllendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden böyle bir adım atmayacak. Başkan Trump'ın önceliği insanlara yiyecek ulaştırmak" denildi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Filistin devletini tanıma planları nedeniyle İngiltere ve Fransa'yı eleştirmekten kaçınarak bu ülkelerin liderlerinin kendi kararlarını verme hakkına sahip olduklarını belirtmişti.

KANADA DA FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAĞINI DUYURMUŞTU

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı açıklamada ülkesinin uzun süredir iki devletli çözüm fikrine bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Sivillerin giderek artan acıları, barış, güvenlik ve insan hayatının onurunu desteklemeyi hedefleyen koordineli uluslararası eylemde gecikmeye yer bırakmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. İki devletli çözümün İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada yaşama konusundaki doğal arzularını onurlandırmak anlamına geleceğini vurgulayan Carney, "Bu nedenlerle Kanada, 2025 yılının eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80'inci oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetindedir" demişti.