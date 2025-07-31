Beyaz Saray'dan skandal açıklama: Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamların ardından 5 Avrupa ülkesi Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin hükümetini tanıma kararı aldıklarını açıkladı. Beyaz Saray ise mazlumların yanında duran karara ilişkin Avrupalı devletleri hedef aldı ve skandal açıklamaya imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Filistin'in tanıma kararını düşünmediği belirtildi.
İsrail'in 23 aydır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık dışı soykırımında her gün yüzlerce kişi açlık ve saldırılar nedeniyle katlediliyor. Gazze'de savaşın boyutu giderek kötüye giderken bölgeden gelen görüntülerin ardından Avrupa ülkelerinden İsrail'e kınama ve tepki mesajları yağıyor.
5 ÜLKEDEN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI
Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'nden saldırıların ele alınacağı toplantı öncesinde İngiltere, Fransa, Kanada, Malta ve Avusturya'dan Filistin hükümetini tanıma kararı alacakları açıklandı. Söz konusu açıklamalara ilişkin Beyaz Saray yetkisinden basın mensuplarına açıklama yapıldı.
"ABD'NİN FİLİSTİN'İ TANIMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeler arasına Kanada'nın da katılmasına, ABD cephesinden yorum geldi. Bir Beyaz Saray yetkilisinin gazetecilerin konuya ilişkin sorularına yanıt olarak gönderdiği açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistin Devleti'ni tanımanın Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geleceğini" düşündüğü hatırlatılarak, "Kendisi Hamas'ın ödüllendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden böyle bir adım atmayacak. Başkan Trump'ın önceliği insanlara yiyecek ulaştırmak" denildi.
Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Filistin devletini tanıma planları nedeniyle İngiltere ve Fransa'yı eleştirmekten kaçınarak bu ülkelerin liderlerinin kendi kararlarını verme hakkına sahip olduklarını belirtmişti.
KANADA DA FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAĞINI DUYURMUŞTU
Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı açıklamada ülkesinin uzun süredir iki devletli çözüm fikrine bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Sivillerin giderek artan acıları, barış, güvenlik ve insan hayatının onurunu desteklemeyi hedefleyen koordineli uluslararası eylemde gecikmeye yer bırakmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. İki devletli çözümün İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada yaşama konusundaki doğal arzularını onurlandırmak anlamına geleceğini vurgulayan Carney, "Bu nedenlerle Kanada, 2025 yılının eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80'inci oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetindedir" demişti.
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