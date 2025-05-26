Eşi Brigitte Emmanuel Macron'u böyle tokatladı! Elysee Sarayı ne diyeceğini şaşırdı: Stres atma anı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Vietnam’a pazar günü ulaştı. Bu ziyaret, son 10 yılda bir Fransız liderin bölgeye yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçerken beklenmedik bir an dünya gündemine damga vurdu. Macron'un yüzünde bir tokat patlarken bu tokadın Macron'un eşi Brigitte Macron tarafından atıldığı ortaya çıktı. Macron'un ofisinden ise çelişkili açıklamalar geldi. Detayları A Haber Muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turunun ilk ayağı kapsamında pazar günü Vietnam'a geldi.
MACRON'A TOKAT
Bu, bir Fransız liderin on yıldır bölgeye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. Macron ve eşi Brigitte Macron'u taşıyan uçağın Vietnam'a indiği anlarda kameralara yansıyan görüntüsü ise dünyayı şoke etti.
EŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Uçağın kapısının açıldığı anlarda bir elin Macron'un yüzünde patladığı görüldü. Saniyeler sonra kırmızı bir ceket giydiği anlaşılan elin sahibinin Brigitte Macron olduğu ortaya çıktı.
"FRANSIZLARIN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ"
Eşinden tokat yiyen Fransız lider hiçbir şey olmamış gibi önce basın mensuplarını selamladı ardından uçağın merdivenlerinden inerek kendisi karşılayanlarla tokalaştı.
Sosyal medyada olayı değerlendiren Fransızlar, "Fransız halkının büyük çoğunluğunun hayalini gerçekleştirdi." diyerek Macron'a tepki gösterdi.
MACRON'UN OFİSİ NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ: ÖNCE YALANLADI SONRA DOĞRULADI
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında uçakta yaşanan gerilim görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak Macron'un ofisi, olayla ilgili ne diyeceğini şaşırdı.
Pazar akşamı Vietnam'ın Hanoi kentinde çekilen görüntülerde, Brigitte Macron'un uçağın kapısı açıkken Cumhurbaşkanı Macron'un yüzüne hafifçe itiş yaptığı anlar net şekilde görüldü. İlk olarak ofis, görüntülerin gerçek olmadığını savunarak yalanladı. Ancak kısa süre sonra videonun doğruluğunu kabul etmek zorunda kaldı.
"STRES ATMA ANI, ZARARSIZ BİR ÇİFT KAVGASI"
Cumhurbaşkanına yakın kaynaklar ise olayı, "zararsız bir çift kavgası" ve "yolculuk öncesi stres atma anı" olarak nitelendirerek, spekülasyonlara prim verilmemesini istedi. Bir yetkili, "Bu, sadece birlikte geçirilen esprili ve samimi bir andı. Komplo teorisyenlerine malzeme vermemek lazım." dedi.
Başka bir açıklamada ise, görüntülerle ilgili olumsuz yorumların çoğunlukla Rus yanlısı hesaplardan geldiği iddia edildi ve bu tür spekülasyonların Macron'un Güneydoğu Asya turundaki diplomatik misyonunu gölgelememesi gerektiği vurgulandı.
Macron çiftinin bu anlık gerilimi, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ofisin önce yalanlayıp sonra gerçekliği kabullenmesi dikkat çekti.
A HABER MUHABİRİ DETAYLARI AKTARDI
A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın Fransa'dan aktardıkları şöyle:
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 1 haftalık bir Güneydoğu Asya gezisine çıktı. İlk durağı Vietnam'da. Daha sonra Endonezya ve Singapur'u da ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fakat ziyaret oldukça hareketli başladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uçağı Singapur Hanoi Havalimanı'na indiği sırada bütün hazırlıklar tamamlanmıştı ve Macron çiftinin uçaktan inmesi dışarı çıkması bekleniyordu.
ÖNCE YALANLAMA GELDİ
Bu sırada kameralara yansıyan bir görüntü bütün dünyanın konuştuğu görüntü haline geldi. Çünkü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tam da kapıların uçağın kapılarının açıldığı sırada suratına bir tokat yemişti. Bu görüntü tabii önce Elysee Sarayı tarafından, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yalanlandı. Böyle bir olayın olmadığı görüntünün gerçek olmadığı şeklinde bir açıklama yapıldı.
DİDİŞME VE STRESS ATMA
Önce herhangi bir şekilde olayın gerçekliğine görüntünün gerçekliği kabul edilmedi. Bugün ise daha çok sosyal medyada paylaşılması, görüntülerin dünya çapında paylaşılması sonrasında Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı görüntülerin gerçek olduğunu fakat çiftin bu uzun sürecek olan ziyaret öncesinde birbirleriyle didiştikleri ve böylelikle streslerini atmayı tercih ettiklerini, bu şekilde bu görüntülerle şeklinde bir açıklama söz konusu Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayından.
KOLUNA GİRMEDİ
Tabii görüntülerin devamı da var. Macron çifti bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra Fransa Cumhurbaşkanı şaşkın bir şekilde el sallayarak kendisini karşılamaya gelenlere selam verdi ve daha sonra çift uçağın merdivenlerinden aşağıya inmeye başladılar. Bu sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un her zaman yaptığı gibi kolunu uzatarak eşinin koluna girmesini istedi ve Brigitte Macron bunu da yapmadı.
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