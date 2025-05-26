Eşi Brigitte Emmanuel Macron’u böyle tokatladı! Elysee Sarayı ne diyeceğini şaşırdı: Stres atma anı

A Haber Muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı

ÖNCE YALANLAMA GELDİ

Bu sırada kameralara yansıyan bir görüntü bütün dünyanın konuştuğu görüntü haline geldi. Çünkü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tam da kapıların uçağın kapılarının açıldığı sırada suratına bir tokat yemişti. Bu görüntü tabii önce Elysee Sarayı tarafından, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yalanlandı. Böyle bir olayın olmadığı görüntünün gerçek olmadığı şeklinde bir açıklama yapıldı.

DİDİŞME VE STRESS ATMA

Önce herhangi bir şekilde olayın gerçekliğine görüntünün gerçekliği kabul edilmedi. Bugün ise daha çok sosyal medyada paylaşılması, görüntülerin dünya çapında paylaşılması sonrasında Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı görüntülerin gerçek olduğunu fakat çiftin bu uzun sürecek olan ziyaret öncesinde birbirleriyle didiştikleri ve böylelikle streslerini atmayı tercih ettiklerini, bu şekilde bu görüntülerle şeklinde bir açıklama söz konusu Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayından.

KOLUNA GİRMEDİ

Tabii görüntülerin devamı da var. Macron çifti bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra Fransa Cumhurbaşkanı şaşkın bir şekilde el sallayarak kendisini karşılamaya gelenlere selam verdi ve daha sonra çift uçağın merdivenlerinden aşağıya inmeye başladılar. Bu sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un her zaman yaptığı gibi kolunu uzatarak eşinin koluna girmesini istedi ve Brigitte Macron bunu da yapmadı.