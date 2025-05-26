Gazze İnsani Vakfı Başkanı Jake Wood istifa etti!

ABD'nin güdümündeki İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı'ndan" yapılan açıklamayla istifasını duyuran Wood, İsrail'in desteklediği planla Gazze Şeridi'nde yardımların "tarafsız ve insani ilkelere bağlı kalınarak dağıtılamayacağını" vurguladı.



Wood, "İnsaniyet, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi insani ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalarak bu planı uygulamanın mümkün olmadığı açık hale geldi ve ben bu ilkeleri terk etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.



İsrail'i "tüm mekanizmalar aracılığıyla Gazze'ye yardımları önemli ölçüde genişletmeye" çağıran Wood, yardımın gecikmeden, yönlendirme olmaksızın ve ayrımcılık yapılmaksızın ulaştırılması için yenilikçi yeni yöntemlere odaklanılması gerektiğini vurguladı.



"Gazze İnsani Yardım Vakfının" iki ay önce başına geçtiğini aktaran Wood, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizi nedeniyle herkes gibi kendisinin de dehşete kapıldığını aktardı.

PLAN YİNE DE HAYATA GEÇİRİLECEK



Öte yandan "Gazze İnsani Yardım Vakfı" Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Wood'un aldığı kararın hayal kırıklığı yarattığı ancak planın hayata geçirileceği bildirildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve Filistinlilere dağıtımını tekeline almak için ABD güdümünde kurulan "Gazze İnsani Yardım Vakfı" üzerinden yardımların bugün başlayacağı bildirilmişti.



Filistinlilere insani yardımların, Gazze Şeridi'ni kuzey güney olarak bölen Netzarim Koridoru ile güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerini kesen Morag Koridoru arasındaki alana kurulan 4 "dağıtım merkezinden" yapılacağı kaydedilmişti.



İsrail basınındaki haberlere göre, Filistinliler yardımların dağıtıldığı noktaya geldikten sonra yüz tanıma sistemiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra yardım almaya uygun bulunursa bir aileye belirli bir süre yetecek kadar erzak ve temel ihtiyaç malzemeleri verilecek.



Yardım dağıtım noktalarının toprak duvarlarla çevrileceği, güvenliğin ve dağıtımının Amerikan özel şirketleri tarafından yapılacağı, İsrail askerlerininse geride bir noktada bekleyeceği kaydedildi.



İsrail işgal güçlerinin de yardım dağıtım noktalarını havadan izleyeceği belirtildi.



Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, ABD ve İsrail'in baskısına rağmen "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu yardım mekanizmasına katılmayacağını vurgulamıştı.



Yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve uluslararası insani kanunlara işaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM, insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve eşitlik temelleri üzerine; insani prensiplere saygı duymayan hiçbir yardım dağıtımı sistemine katılmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.



İSRAİL GAZZE'DEKİ YARDIM DAĞITIMINI TEKELİNE ALMAYI HEDEFLİYOR



İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtımını İsrail işgal güçleri gözetiminde özel ABD'li şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecek yeni bir mekanizmayla tekeline almayı amaçlıyor.



Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye "temel miktarda insani yardım" girişine izin veren kararın ardından yaptığı açıklamada, 24 Mayıs'a kadar yardımların BM kanalıyla mevcut mekanizma üzerinden yürütüleceğini, bu tarihten itibaren ise yeni mekanizmanın devreye alınacağını kaydetmişti.



İsrail yardım dağıtımını tamamen tekeline almak için ortaya attığı planla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere göndermek için kendi istediği bölgelerdeki "toplama kampları"na sürgün etmeyi hedefliyor

.AYNI GÜN KATLİAM: İSRAİL, YARDIM GİRİŞİMİ SÜRERKEN OKULU VURDU

Yardım organizasyonunun istifayla sarsıldığı gün, İsrail işgal güçleri Gazze kentindeki bir okulu hedef aldı. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 30 sivil yaşamını yitirdi. Yerel sağlık kaynaklarına göre, saldırıdan kaçan siviller bu okulda sığınmaktaydı. Enkazdan çıkarılan yanmış bedenlere ait görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

İsrail işgal güçleri saldırıyı doğrulayarak okul binasının Hamas ve İslami Cihad militanları tarafından kullanıldığını öne sürdü. Ancak bu iddiaya dair herhangi bir görsel ya da bağımsız kanıt sunulmadı. Sivillerin zarar görmesini engellemek için "tedbir alındığı" belirtilse de, 30 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının insani boyutu göz ardı edildi.

İSRAİL: GAZZE'Yİ YIKIMIN EŞİĞİNE SÜRÜKLEYEN PLANLI SOYKIRIM

7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği saldırıya karşılık olarak başlatılan İsrail operasyonları, geçen sekiz ayda Gazze'yi enkaz haline getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına göre, kampanyanın nihai hedefi Gazze üzerinde "tam işgal" sağlamak.

Bu süreçte, BM'ye göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bini aştı. Ölenlerin büyük kısmı kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İNSANİ YARDIM BİR AYRICALIK DEĞİL, TEMEL HAKTIR

BM ve diğer bağımsız kuruluşlara göre, Gazze'deki insani durum 21. yüzyılın en ağır krizlerinden biri haline geldi. Neredeyse tüm nüfus evsiz; su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişim neredeyse sıfır seviyesinde. Uzmanlar, özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında yayılmakta olan hastalıkların kitlesel ölümlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.