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Gazze Şeridi'nde sivillere ait eve saldırı: En az 5 Filistinli hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.05.2025 03:54 Güncelleme: 24.05.2025 04:01
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Gazze Şeridi’nde sivillere ait eve saldırı: En az 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrine bağlı El-Emel mahallesindeki bir eve saldırı düzenledi. Son saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına yenilerini ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrine bağlı El-Emel mahallesindeki bir eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan İsrail saldırısında ise en az 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

EN AZ 53 BİN 822 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail ordusu, son olarak bölgede kontrolü tamamen sağlamak amacıyla geniş çaplı kara harekatı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53 bin 822'ye ulaştığı bildirilmişti. 122 bin 382 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.

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