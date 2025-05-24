BM Genel Sekreteri Suriye Temsilcisi Pederson’dan Şam’da! Şeybani ile bir araya geldi

Suriye Resmi Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Şeybani ile Pedersen'in görüşmesinde, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının korunmasının önemine işaret edildi.

Görüşmede, ülkedeki adalet sistemi konusu ele alınırken taraflar, bu çerçevede yürütülen çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şeybani ile Pedersen'in görüşmesinde, Suriye hükümeti ile BM arasında çeşitli alanlarda sürdürülen işbirliğinin daha da güçlendirilmesi değerlendirildi.

Şeybani ayrıca, gün içinde Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Asmund Aukrust'la da bir araya geldi.

SANA'daki diğer bir haberde, Suriye'de kalkınma ve istikrarın sağlanması amacıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı aktarıldı.