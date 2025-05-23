23 Mayıs 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin açıklama! "Varılan anlaşmalara bağlıyız"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin açıklama! "Varılan anlaşmalara bağlıyız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 23.05.2025 23:23
ABONE OL
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin açıklama! Varılan anlaşmalara bağlıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul’da yapılan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Moskova ile Kiev arasındaki 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşa 'barışçıl bir çözüm' bulma konusunda kararlı olduklarını belirterek, 'İstanbul’da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlı olduğumuzu vurgulamak isterim' ifadelerine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile bugün yapılan esir takasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Moskova ile Kiev arasındaki 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşa "barışçıl bir çözüm" bulma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Lavrov açıklamasında, "Barışçıl bir çözüme bağlı kalmaya devam ediyoruz. Her zaman görüşmelere açığız ve İstanbul'da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlı olduğumuzu vurgulamak isterim. Esir takası tamamlanır tamamlanmaz, Rusya tarafından son hazırlıkları yapılan bu tür bir belgeyi Ukrayna tarafına sunmaya hazır olacağız" dedi.


Ukrayna'nın son 3 gün içinde Rus hedeflerine yaklaşık 800 insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini, bunun da son günlerde Kiev'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin "doğrudan bir sonucu" olduğunu söyleyen Lavrov, "Bu ülkelerin, bu suçlardaki sorumluluk payları nedeniyle hesap vereceğinden eminiz" diye konuştu.


Bu tür eylemlerin barış görüşmelerini baltaladığını vurgulayan Lavrov, "Bu, İstanbul'da Rusya ve ABD başkanları arasında varılan anlaşmaların ardından kaydedilen ilerlemeyi engelleme girişimidir. Her türlü provokasyona rağmen bu çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump-Putin görüşmesine neler yaşandı?Trump-Putin görüşmesine neler yaşandı? TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNE NELER YAŞANDI?
Ukrayna ve Rusyanın masadaki şartları neler?Ukrayna ve Rusyanın masadaki şartları neler? UKRAYNA VE RUSYA'NIN MASADAKİ ŞARTLARI NELER?
İstanbulda Rusya-Ukrayna zirvesi!İstanbulda Rusya-Ukrayna zirvesi! İSTANBUL'DA RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin açıklama! Varılan anlaşmalara bağlıyız Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin açıklama! Varılan anlaşmalara bağlıyız Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin açıklama! Varılan anlaşmalara bağlıyız

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör