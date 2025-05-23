Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ana gündem maddesi ise İsrail’in Gazze’ye saldırıları olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
İki lider Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkileri masaya yatıracak.
Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.
Başkan Tayyip Erdoğan katıldığı her platformda Gazze'deki zulmü gündeme getirirken, Sanchez de İsrail hükümetine karşı açıklamalarıyla bilinen Avrupalı liderlerden. Sanchez, İsrail hükümetine karşı ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor.
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