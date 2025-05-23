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Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.05.2025 18:30 Güncelleme: 23.05.2025 18:30
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Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ana gündem maddesi ise İsrail’in Gazze’ye saldırıları olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İki lider Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkileri masaya yatıracak.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Tayyip Erdoğan katıldığı her platformda Gazze'deki zulmü gündeme getirirken, Sanchez de İsrail hükümetine karşı açıklamalarıyla bilinen Avrupalı liderlerden. Sanchez, İsrail hükümetine karşı ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor.

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