Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırı düzenlendi. Kan donduran olayda 12 kişi ise yaralandı. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'daki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişi ağır, 6 kişi hafif yaralandı.
Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.