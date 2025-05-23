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Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.05.2025 23:56
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Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırı düzenlendi. Kan donduran olayda 12 kişi ise yaralandı. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'daki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişi ağır, 6 kişi hafif yaralandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü sosyal medya) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü sosyal medya)

Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

(FOTO: ahaber.com.tr) (FOTO: ahaber.com.tr)

Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

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