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Zelenskiy'den 'büyük esir takası' ile ilgili flaş değerlendirme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.05.2025 19:50
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Zelenskiy’den ’büyük esir takası’ ile ilgili flaş değerlendirme

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinde varılan anlaşma neticesinde bugün başlayan esir takasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile bugün başlattıkları "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin, İstanbul barış müzakerelerinin sonucu olduğunu söyledi.

Zelenskiy, akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşma kapsamında, "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin başlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün, Rus tarafıyla karşılıklı olarak 390 esirin takas edildiğini anımsatan Zelenskiy, esirler listesinde sivil ve askerlerin yer aldığını aktardı.

Esir takasında serbest kalan Ukraynalılar (Reuters)Esir takasında serbest kalan Ukraynalılar (Reuters)

Zelenskiy, "büyük esir takasının" Türkiye'de yapılan müzakerelerin sonucu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır. Aslında, Türkiye'deki toplantının tek önemli sonucudur, Ruslar geri kalan her şeyi engelliyor."

Sürecin devam edeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ateşkese ihtiyaç var. Gerçek barışa doğru diplomatik adımlara ihtiyaç var." diye konuştu.

"TARİHİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise esir takasıyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tarihi (esir) değişim anlaşması sayesinde daha fazla insanımız memleketine dönüyor. Daha fazla Ukraynalı aile sevdiklerine kavuşacak. Bundan daha büyük bir sevinç yoktur. Bu tür insani güven artırıcı önlemler, barışı yeniden tesis etme yönündeki çalışmalarımız açısından kritik önem taşıyor."

Esir takasında serbest kalan Ukraynalılar (İHA)Esir takasında serbest kalan Ukraynalılar (İHA)

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER
Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

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Zelenskiy’den ’büyük esir takası’ ile ilgili flaş değerlendirme Zelenskiy’den ’büyük esir takası’ ile ilgili flaş değerlendirme Zelenskiy’den ’büyük esir takası’ ile ilgili flaş değerlendirme
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