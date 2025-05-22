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Almanya'da ilkokulda silahlı saldırı! Saldırgan kayıplara karıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.05.2025 16:53
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Almanya’da ilkokulda silahlı saldırı! Saldırgan kayıplara karıştı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Weinmeisterhorn İlkokulu'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

Almanya'da son dönemde yaşanan bıçaklı saldırıların bir yenisi bu kez başkent Berlin'de bir ilkokulda yaşandı.

Spandau ilçesindeki Weinmeisterhorn İlkokulu'nda kimliği belirsiz şahıs tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda, 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenci ameliyata alınırken, saldırganın olayın ardından kaçtığı belirtildi.

Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

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Almanya’da ilkokulda silahlı saldırı! Saldırgan kayıplara karıştı Almanya’da ilkokulda silahlı saldırı! Saldırgan kayıplara karıştı Almanya’da ilkokulda silahlı saldırı! Saldırgan kayıplara karıştı
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