Almanya’da terör örgütü PKK üyesi şahıs tutuklandı

Almanya Federal Başsavcılığı, PKK’nın Avrupa yapılanmasında yönetici konumunda olan Yüksel K.’nın Bremen’de gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 05:01

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Almanya'da terör örgütü PKK üyesi Yüksel K., Almanya Federal Başsavcılığı'nın kararıyla Bremen'de evinde gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla tutuklandı.

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yüksel K. hakkında 4 Nisan 2025 tarihli mahkeme kararının olduğu bildirildi. Şahsın, Alman Ceza Kanunu kapsamında "yabancı bir terör örgütü üyesi olma ve bu örgüt için faaliyet yürütme" suçlamalarıyla yargılandığı belirtildi.

Yüksel K.'nın Haziran 2016'dan Temmuz 2023'e kadar PKK'nın Almanya'daki yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütünün Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini koordine etmekle sorumlu yönetici pozisyonunda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, PKK'nın Avrupa'daki sözde yöneticileriyle de bağlantılarının bulunduğu vurgulandı.

Mahkeme kararıyla tutuklanan Yüksel K., Bremen'deki cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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