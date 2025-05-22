Trump yönetiminden Harvard’a yabancı öğrenci yasağı!

ABD'de Trump yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasındaki gerilim tırmanıyor. Daha önce üniversiteye sağlanan 2,2 milyar dolarlık devlet desteğini kesen yönetim, şimdi de Harvard'ın yabancı öğrenci kabul etme hakkını iptal etti. İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin kampüsünde antisemitizm ve şiddet içeren eylemlere göz yumulduğu öne sürüldü. Harvard ise karara sert tepki göstererek uygulamanın "yasadışı ve misilleme amaçlı" olduğunu savundu. Akademik çevreler kararı, federal yönetimin yükseköğretim üzerindeki etkisini artırma çabası olarak yorumluyor.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDAN SEVP KARARI



ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kabulünü yasakladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) kapsamında yabancı öğrenci kabul etme hakkının elinden alındığını açıkladı.



Bakanlık, mevcut yabancı öğrencilerin başka okullara transfer olmaları gerektiğini ya da yasal statülerini kaybedeceklerini ifade etti. Bakanlık, daha önce üniversitede okuyan bazı yabancı öğrenciler hakkında talep edilen bilgilerin verilmemesi üzerine harekete geçildiğini belirtti.

"HARVARD ANTİSEMİTİZMİ TEŞVİK EDİYOR"



İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Bu yönetim, Harvard'ı kampüsünde şiddeti, antisemitizmi teşvik ettiği ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olduğu için sorumlu tutuyor. Üniversiteler için yabancı öğrencileri kaydetmek ve milyarlarca dolarlık bağışlarını artırmak için onların yüksek harç ödemelerinden faydalanmak bir hak değil, bir ayrıcalıktır" dedi.



"KARAR YASA DIŞI MİSİLLEME AMAÇLI"



Harvard Üniversitesi ise karara sert tepki göstererek, söz konusu kararı "yasa dışı ve misilleme amaçlı" olarak nitelendirdi. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu karar, 140'tan fazla ülkeden gelen, üniversitemizi ve bu ülkeyi zenginleştiren uluslararası öğrencileri cezalandırıyor. Uluslararası akademik topluluğumuzu korumaya kararlıyız" denildi.



"RADİKAL SOL İDEOLOJİLERİ BESLEYEN BİR YAPI"



Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Harvard'ı "anti-Amerikan, radikal sol ideolojileri besleyen bir yapı" olarak tanımlamış ve yönetimini, önde gelen Demokratları tercih etmekle suçlamıştı.



Harvard'ın SEVP sertifikasının iptali sonrası, üniversitedeki uluslararası öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için başka kurumlara geçmeleri ya da ülkeden ayrılmaları gerekecek.