ABD Eğitim Bakanlığı’ndan Harvard’a fon yasağı

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin federal yasalar ve etik sorumluluklara uymakta yetersiz kaldığını ileri sürerek, üniversiteye yeni federal araştırma fonlarının verilmeyeceğini duyurdu. Eğitim Bakanı Linda McMahon tarafından üniversite yönetimine iletilen karar mektubunda, Harvard'ın ülkenin yükseköğretim sistemine zarar verdiği belirtildi.

HARVARD'A FON KISITLAMASI RESMİLEŞTİ

Eğitim Bakanı Linda McMahon, Harvard Üniversitesi Rektörü'ne gönderdiği mektupta, üniversitenin yabancı öğrencilere yönelik politikalarının "ABD'ye karşı küçümseyici bir tutum sergilediği" savunuldu. McMahon, Harvard'ın yasal ve etik yükümlülüklerine uymadığını belirterek, üniversitenin "akademik titizlikten uzaklaştığını" ifade etti.

FEDERAL FONLAR GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Bakanlık yetkilileri, düzenlenen basın toplantısında, Harvard Üniversitesi'nin yönetimsel sorumluluklarını yerine getirdiğini kanıtlayana kadar yeni araştırma fonlarından yararlanamayacağını duyurdu. Yetkililer, kararın yalnızca araştırma hibelerini kapsadığını, öğrencilere yönelik öğrenim yardımlarının etkilenmeyeceğini vurguladı.

TRUMP YÖNETİMİ İLE HARVARD ARASINDAKİ GERGİNLİK

Harvard ile Trump yönetimi arasındaki gerginlik, kampüs protestoları ve üniversitenin çeşitlilik politikaları nedeniyle daha da derinleşmişti. Beyaz Saray, Filistin'e destek eylemleri ile bazı sosyal programları gerekçe göstererek, üniversiteye sağlanan yaklaşık 2,2 milyar dolarlık federal fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşmeyi dondurmuştu.

HARVARD'DAN YASAL HAMLE

Üniversite yönetimi ise bu kararı hukuka aykırı bularak Trump yönetimine karşı dava açtı. Harvard, federal fonların durdurulmasının anayasal hakları ihlal ettiğini savundu.

TRUMP'TAN SERT AÇIKLAMALAR

Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız" ifadesiyle kararı destekledi. Ancak uzmanlar, Başkan'ın yasalar gereği herhangi bir eğitim kurumunun vergi muafiyetine doğrudan müdahale edemeyeceğine dikkat çekti. 1998 tarihli federal yasa, Başkan'ın vergi denetimleriyle ilgili kurumlara müdahale etmesini yasaklıyor.