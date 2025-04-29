Trump yönetiminden Harvard'a "ırkçılık" soruşturması

ABD'de Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi ve üniversitenin prestijli hukuk dergisi Harvard Law Review hakkında, makale seçim süreçlerinde ırka dayalı ayrımcılık yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma, üniversite ile federal hükumet arasında süregelen anlaşmazlıkları daha da derinleştirdiği ifade edildi.

IRK TEMELLİ AYRIMCILIK İDDİALARI İNCELENİYOR

ABD Eğitim Bakanlığı ile Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Harvard Law Review dergisinin makale seçim sürecinde ırkı temel aldığı yönündeki iddiaların ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, yazarların ırklarına göre tercih edilip edilmediğini, liyakatin geri plana itilip itilmediğini araştıracağı belirtildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Açıklamaya göre inceleme, derginin mali bağlantılarını, denetim prosedürlerini, üyelik ve makale yayımlama politikalarını kapsayacak. Ayrıca soruşturmanın, federal hükumetten hibe alan kurumların ırk temelinde ayrımcılık yapmasını yasaklayan 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası'nın 6. Başlığı kapsamında yürütüldüğü vurgulandı.

TRUMP YÖNETİMİ İLE HARVARD ARASINDAKİ GERİLİM

Trump yönetimi, Filistin'e destek gösterileri ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık (DEI) programları nedeniyle Harvard ve diğer bazı üniversiteleri hedef almıştı. Bu kapsamda Harvard Üniversitesi'ne sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verilmişti.

HARVARD'DAN HÜKUMETE DAVA

Federal fonların dondurulmasının ardından Harvard Üniversitesi, bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek Trump yönetimine karşı dava açtı. Üniversite, eğitimde çeşitlilik ve kapsayıcılığı koruma hakkını savunarak, hükumetin müdahalesinin anayasal hakları ihlal ettiğini ileri sürdü.