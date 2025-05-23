Gazze’de kurtarma çalışmaları ekipman yetersizliğinden durduruldu

Gazze Şeridi'nde İsrail'in yıktığı 4 katlı bir binanın enkazında kayıp olan 50'den fazla kişiye ulaşılamıyor. Sivil Savunma Müdürlüğü, ekipman eksikliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

ENKAZ ALTINDA KAYIPLAR VAR

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde hedef aldığı ve yıktığı 4 katlı binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ekipman yetersizliği nedeniyle sonlandırıldığını bildirdi. Ekiplerin bugüne kadar enkazdan 4 kişinin cansız bedenine ulaştığı ve 6 kişiyi hayatta kurtardığı açıklandı. Ancak enkaz altında 50'den fazla kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

EKİPMAN VE YARDIM KISITLAMALARI

Gazze'de İsrail'in gıda, yakıt, insani yardım ve özellikle ağır ekipman girişini kısıtlaması, kurtarma çalışmalarını sekteye uğratıyor. Sivil Savunma, daha önce de 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yakıt ve teknik araç eksikliği sebebiyle arama kurtarma hizmetlerinin durabileceği uyarısında bulunmuştu.

İNSANLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de 53 bin 762 kişi hayatını kaybetti, 123 binden fazla kişi yaralandı. Gazze hükümetinin Medya Ofisi verilerine göre, yaklaşık 210 binden fazla konut yıkıldı ve bölgenin yüzde 88'i ağır hasar gördü. Enkaz altındaki kayıplara ulaşamamak insani krizin boyutlarını artırırken, insani yardım eksiklikleri felaketin etkisini katlıyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Sivil Savunma yetkilileri, enkaz altındaki kayıplara ulaşmak için ağır kurtarma ekipmanları ve yakıt desteğinin acilen sağlanması gerektiğini vurguluyor. Uluslararası toplumdan yardım çağrısında bulunan yetkililer, Gazze'de insani durumun hızla kötüleştiğine dikkat çekiyor.