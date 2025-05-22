Siyonist medyada Başkan Erdoğan paniği: Türkiye-ABD iş birliği Tel Aviv'in hesaplarını bozdu
ABD ile Türkiye arasında Suriye dosyasına dair kurulan yeni çalışma grubu, Washington ve Ankara'nın ortak vizyonla sahaya inme kararlılığını ortaya koyarken, bu gelişme en çok İsrail cephesinde rahatsızlık yarattı. Jewish News Syndicate (JNS) tarafından yayınlanan analizde, Türkiye’nin bölgede artan etkisi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen politikaların İsrail için “potansiyel tehdit” oluşturduğu açıkça ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan açıklamada, Türkiye ile ABD'nin Suriye'de "istikrar ve güvenlik için iş birliğini artırmaya kararlı olduğu" vurgulandı. Ortak bildiride, iki ülkenin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu, teröre geçit vermeyen, birleşik ve barışçıl bir Suriye vizyonunu benimsediği belirtildi. Ancak bu uzlaşı, Tel Aviv yönetiminde ciddi bir huzursuzluk yarattı.
JNS, Başkan Erdoğan'ın bölgede uzun süredir ABD destekli gruplara karşı askeri güç bulundurduğunu ve özellikle Esad sonrası dönemde Suriye sahasında belirleyici bir figür haline geldiğini vurguladı.
Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini açıklamasının da bu sürecin bir parçası olduğu belirtildi. Trump'ın, bu kararında Erdoğan'ın etkisinin büyük olduğunu açıkça dile getirmesi ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.
İSRAİL'İN ASIL ENDİŞESİ: KONTROL KAYBI
İsrail'in Suriye'deki varlığı ve özellikle Golan sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği hava saldırıları, uzun süredir "güvenlik" kisvesi altında yürütülen bir yayılmacı strateji olarak eleştiriliyor. Ancak bölgede Başkan Erdoğan liderliğinde şekillenen yeni jeopolitik denklemler, bu stratejinin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.
TÜRKİYE'NİN VARLIĞI PANİKLETTİ
Haberde, İsrail'in özellikle Suriye'deki Dürzi nüfusu koruma iddiasıyla yaptığı operasyonlar ve Kürt gruplarla olan örtülü iş birliği hatırlatılarak, ABD-Türkiye koordinasyonunun bu müdahaleleri zorlaştırabileceği ima ediliyor.
Ayrıca, ABD ile Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü teşvik etme planlarının da İsrail'in sınır güvenliği gerekçesiyle yürüttüğü askeri faaliyetlere çelişebileceği belirtiliyor.
YENİ DENGE, YENİ KRİZ Mİ?
JNS'ye göre, Başkan Erdoğan'ın bölgede yükselen liderliği ve Türkiye'nin ABD ile yakınlaşarak Suriye'de söz sahibi olması, İsrail'in geleneksel işgal biçimi "alan hakimiyeti" anlayışıyla çelişiyor.
Tel Aviv, Ankara'nın diplomatik ve askeri düzeyde Suriye dosyasına daha fazla müdahil olmasını "denge bozucu" bir gelişme olarak yorumluyor.
Ancak bölge halklarının ve milyonlarca Suriyeli mültecinin barışçıl dönüşünü esas alan bir politika; İsrail'in müdahaleci pozisyonuna karşı daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir çözüm vaadi taşıyor.
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