CIA karargahı önünde güvenlik alarmı! Polisler müdahale etti

Perşembe günü sabah saat 04.00 sularında (TSİ 11.00), CIA'nın Langley'deki ana yerleşkesi önünde henüz kimliği açıklanmayan bir şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili konuşan Fairfax Polis Departmanı yetkilileri, kolluk kuvvetlerinin kısa sürede olay yerine müdahale ettiğini bildirdi.

Olayı doğrulayan CIA Sözcüsü, "CIA karargâhı dışında yaşanan bir güvenlik olayına kolluk kuvvetleri müdahale etti." ifadelerini kullandı. Ancak sözcü, vurulan kişinin kimliği, amacı ya da güvenlik tehdidinin boyutuna ilişkin bilgi vermedi.

NBC News'e konuşan ve konuya yakın bir kaynak, silahla vurulan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. CIA, olayın ardından sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, ana giriş kapısının geçici olarak kapatıldığını ve çalışanlara alternatif güzergâhlar kullanmaları yönünde uyarıda bulunulduğunu duyurdu.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRISININ HEMEN ARDINDAN

Söz konusu olay, Çarşamba gecesi Washington DC şehir merkezinde meydana gelen ve İsrail Büyükelçiliği'nden iki görevlinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaydan sadece birkaç saat sonra yaşandı. İlk belirlemelere göre iki olay arasında doğrudan bir bağlantı bulunmasa da, zamanlama açısından dikkat çekici bulundu.

Yetkililer her iki olayda da soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Washington'da son günlerde artan diplomatik hassasiyetler, istihbarat merkezlerinin çevresinde alınan güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

ABD federal güvenlik birimleri, olayın ardında herhangi bir örgütsel bağlantı ya da planlı saldırı olup olmadığını araştırıyor. CIA karargâhı gibi yüksek güvenlikli bir bölgede yaşanan bu tür olaylar, kurumun iç ve dış güvenlik protokollerini yeniden gündeme getiriyor.