Gazze’de barışa koşul: Sürgün! Netanyahu’dan skandal şart

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun bir aranın ardından kameralar karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Gazze'de geçici ateşkese açık olduklarını söylese de, bunun için Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesini şart koştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz yıl aralık ayından bu yana ilk kez televizyonda basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEVRİMCİ PLAN: GAZZELİLERE SÜRGÜN!

Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese hazır olduklarını belirten Netanyahu, "Esirleri kurtarmak için geçici bir ateşkes seçeneği varsa biz buna hazırız" dedi. Ancak Netanyahu'nun açıklamalarında en dikkat çeken nokta, saldırıların durması için ileri sürdüğü koşullar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce önerdiği Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planına atıfta bulunan Netanyahu, "Tüm esirler evlerine dönecek, Hamas silah bırakacak, yönetimden çekilecek ve liderleri Gazze'den sürgün edilecek. Gazze tamamen silahsızlandırılacak ve biz Trump'ın planını hayata geçireceğiz. Bu, çok doğru ve devrimci bir plan" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, İsrail'in Gazze'deki tüm alanlarda kontrolü ele geçireceğini ve operasyonel hareket özgürlüğünü korumak için insani bir krizin önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail kamuoyunda ve uluslararası arenada geniş yankı uyandıran açıklamalar, çatışmaların geleceği açısından yeni bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.