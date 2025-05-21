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Gazze’ye yardım tırları giriş yaptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 21.05.2025 23:54
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Gazze’ye yardım tırları giriş yaptı!

Katil İsrail, Gazze'de katliamlarının yanı sıra açlık politikasına da sürdürüyor. Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi’ne giriş yaptığını duyurdu. Tırların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından kontrolden geçirildiği açıklandı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı esnetti. Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı.

COGAT, yardım tırlarının un, bebek maması ve tıbbi malzeme taşıdığını belirterek, tırların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından kontrolden geçirildiğini aktardı.


Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın kaldırılmasından bu yana giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını aktararak, İsrailli yetkililerin bu konuda koordinasyon sağlamayı reddettiğini belirtti.

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Gazze’ye yardım tırları giriş yaptı! Gazze’ye yardım tırları giriş yaptı! Gazze’ye yardım tırları giriş yaptı!

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