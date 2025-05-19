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İşgalci Netanyahu'dan yeni Gazze çıkışı: Tamamını kontrol altına alacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 11:42 Güncelleme: 19.05.2025 11:55
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İşgalci Netanyahu’dan yeni Gazze çıkışı: Tamamını kontrol altına alacağız

Katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada Gazze'nin tamamının işgal edileceğini söyledi. Netanyahu ayrıca dostlarıyla görüştüğünü ve kendisine her türlü desteğin sağlanacağının altını çizdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam kabine toplantısında alınan Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin verme kararının ardından Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

"GAZZE'Yİ TAMAMEN ELE GEÇİRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Netanyahu, Gazze'ye insani yardım girişini eleştiren bakanlara yanıt verdi ve yardım geçişine izin verme konusunda baskı gördüklerini itiraf etti.

İlk kez Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini belirten Netanyahu, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçireceğiz. Yardım geçireceğiz, çünkü kırmızı çizgiye yaklaştık." dedi.

Katil Netanyahu Gazze'yi tamamen işgal için hazırlıklarına başladı (AA)Katil Netanyahu Gazze'yi tamamen işgal için hazırlıklarına başladı (AA)

YARDIMLARI ABD'Lİ ŞİRKET Mİ DAĞITACAK?

Gazze'de insani yardım girişinin engellenmesi kararıyla büyük bir felakete neden olduklarını itiraf eden Netanyahu, bu noktada hiçbir şekilde destek göremeyeceklerini vurgulayarak, "Açlıktan ölme durumuna gelmemeliyiz." ifadesini kullandı

Yardımların Hamas'a ulaştığını ve bu sebeple yardım geçişini durdurduklarını savunan Netanyahu, ABD ile farklı bir mekanizmanın kurulmasına karar verdiklerini, buna göre oluşturulacak dağıtım noktalarında İsrail ordusunun yardımların güvenliğini ve ABD'li şirketlerin dağıtımı sağlayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve katil Netanyahu (Reuters)ABD Başkanı Donald Trump ve katil Netanyahu (Reuters)

"DOSTLARIMIZ HER TÜRLÜ YARDIMI YAPACAKLARINI SÖYLEDİ"

Netanyahu, bu noktaları oluşturmak için çalıştıklarını, fakat kurulması zaman alacağı için en erken 24 Mayıs'a kadar eski yöntemle yardımların dağıtılacağını, İsrail ordusunun yardım dağıtımı yapılan noktalarda "kontrolü sağlayacağını" açıkladı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda uluslararası baskı gördüklerini belirten Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı çizgiye, kontrolün kaybedilmesine yaklaşıyoruz ve o zaman her şey dağılacak. Dostlarımız, İsrail'in tutkulu destekçileri olan senatörler bana geldiler ve zafere ulaşmamız için her türlü yardımı sağlayacaklarını söylediler. 'Silahlar, Hamas'ın ortadan kaldırılması için destek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde koruma... Katlanamayacağımız tek bir şey var, kitlesel açlık görüntüleri. Sizi bu şekilde destekleyemeyiz.' dediler."

Netanyahu, yeni mekanizma hayata geçirilene kadar Gazze'ye temel miktarda gıda ve ilaç girişine izin vereceklerini belirtti.

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İşgalci Netanyahu’dan yeni Gazze çıkışı: Tamamını kontrol altına alacağız İşgalci Netanyahu’dan yeni Gazze çıkışı: Tamamını kontrol altına alacağız İşgalci Netanyahu’dan yeni Gazze çıkışı: Tamamını kontrol altına alacağız
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