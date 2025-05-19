İşgalci Netanyahu’dan yeni Gazze çıkışı: Tamamını kontrol altına alacağız

Katil Netanyahu Gazze'yi tamamen işgal için hazırlıklarına başladı (AA)

YARDIMLARI ABD'Lİ ŞİRKET Mİ DAĞITACAK?

Gazze'de insani yardım girişinin engellenmesi kararıyla büyük bir felakete neden olduklarını itiraf eden Netanyahu, bu noktada hiçbir şekilde destek göremeyeceklerini vurgulayarak, "Açlıktan ölme durumuna gelmemeliyiz." ifadesini kullandı

Yardımların Hamas'a ulaştığını ve bu sebeple yardım geçişini durdurduklarını savunan Netanyahu, ABD ile farklı bir mekanizmanın kurulmasına karar verdiklerini, buna göre oluşturulacak dağıtım noktalarında İsrail ordusunun yardımların güvenliğini ve ABD'li şirketlerin dağıtımı sağlayacağını kaydetti.