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Kolombiya'dan İngiltere'ye tebrik!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.05.2025 06:05
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Kolombiya’dan İngiltere’ye tebrik!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alan İngiltere'yi kutladı. Petro, İngiltere'nin 'onurlu' bir karar aldığını vurguladı.

Petro, X sosyal medya hesabı platformundan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın fotoğrafını paylaştı.

İngiltere'nin "onurlu" bir karar aldığını vurgulayan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'yi soykırıma karşı aldığı onurlu karardan dolayı tebrik ediyorum. Şimdi Kolombiya, tüm Latin Amerika'yı İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmalarını feshetmeye çağırıyor. Soykırımcı devletlerle ticaret yapılmaz."

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını açıklamıştı.

Kolombiya hükümeti, 19 Ağustos 2024'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı almış, 3 Mayıs 2024'te de diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

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