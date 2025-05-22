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Filipinler Devlet Başkanı Marcos tüm bakanların istifalarını istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.05.2025 17:07 Güncelleme: 22.05.2025 17:07
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Filipinler Devlet Başkanı Marcos tüm bakanların istifalarını istedi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., tüm bakanların istifalarını sunmalarını istedi.

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın tüm bakanların istifalarını sunmalarını istediğini duyurdu.

Açıklamada, bu kararın, 'Başkan'a her bir bakanlığın performansını değerlendirme ve yönetimin önceliklerine uygun olarak kimin görevine devam edeceğini belirleme alanı sağlamak' amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

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Filipinler Devlet Başkanı Marcos tüm bakanların istifalarını istedi Filipinler Devlet Başkanı Marcos tüm bakanların istifalarını istedi Filipinler Devlet Başkanı Marcos tüm bakanların istifalarını istedi
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