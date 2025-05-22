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ABD'de iki İsrail Büyükelçiliği personeli öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 07:31 Güncelleme: 22.05.2025 07:36
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ABD’de iki İsrail Büyükelçiliği personeli öldürüldü

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti.

Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de iki İsrailli diplomat öldürüldü (Reuters)ABD'de iki İsrailli diplomat öldürüldü (Reuters)

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

ABD'de iki İsrailli diplomat öldürüldü (Reuters)ABD'de iki İsrailli diplomat öldürüldü (Reuters)

Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

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