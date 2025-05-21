Gazzeliler Libya’ya taşınacak iddialarına Rubio’dan yalanlama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Kongresi'nde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi duruşmasında Dışişleri Bakanlığının 2026 yılına yönelik bütçe talebi hakkında ifade verdi.

SINIR DIŞI İDDİALARINA YALANLAMA

Washington'un, Gazzelileri zorla Libya'ya taşıyacağına yönelik planların gerçeği yansıtmadığını belirten Rubio, sadece bu yönde gönüllülük esasına dayanan düzenlemelerle ilgili bazı konuşmalar yapıldığını ifade etti. Rubio, "Hayır, sınır dışı yok. Bazı ülkelerle konuştuğumuz konu, birinin gönüllü ve isteyerek 'başka bir yere gitmek istiyorum' demesiyle ilgilidir." dedi.

Komite üyelerinin bu yöndeki sorularına cevap veren Rubio, Filistinlilerle ilgili yer değiştirme konusunu, kalıcı bir yeniden yerleşimden ziyade "insani acıyı hafifletmek için geçici önlemler" olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un bazı ülkelere Gazzelileri geçici bir süre için kabul etmek isteyip istemediklerini sorduğunu, ancak Libya ile ilgili bu yönde bir görüşmeden haberdar olmadığını belirtti.

İsrail ordusunun 18 Mart'ta saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.