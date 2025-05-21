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Katil İsrail'den Gazze’ye hava saldırısı! 3 bina hedef alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 01:49
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Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı! 3 bina hedef alındı

Katil İsrail, katliamlarına hız kesmeden sürdürüyor. İşgal ordusu, Gazze Şeridi’nde 3 binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda 3 binayı bombaladı.

İsrail'in hava saldırısı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Yerel kaynaklar, saldırı öncesi İsrail'in bölge sakinlerine binaları boşaltması konusunda uyarı verdiği aktardı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı! 3 bina hedef alındı Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı! 3 bina hedef alındı Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı! 3 bina hedef alındı

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