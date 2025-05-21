Katil İsrail'den Gazze’ye hava saldırısı! 3 bina hedef alındı
Katil İsrail, katliamlarına hız kesmeden sürdürüyor. İşgal ordusu, Gazze Şeridi’nde 3 binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda 3 binayı bombaladı.
İsrail'in hava saldırısı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Yerel kaynaklar, saldırı öncesi İsrail'in bölge sakinlerine binaları boşaltması konusunda uyarı verdiği aktardı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.