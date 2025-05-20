İngiltere’den flaş İsrail kararı! İsrail ile serbest ticaret müzakereleri anlaşması askıya alındı

Bu adımlar, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın pazartesi günü yaptığı ortak açıklamayla İsrail'in Gazze'deki yürüttüğünü ve işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamalarını sert dille kınamasının ardından geldi. Üç ülke, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden başlattığı askeri saldırıları durdurmaması ve insani yardımların girişini ciddi ölçüde artırmaması halinde "somut adımlar" atacaklarını belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, salı günü Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik eleştirilerini daha da sertleştirerek, Gazze'de çocukların yaşadığı acıyı "tam anlamıyla tahammül edilemez" olarak nitelendirdi ve ateşkes çağrısını yineledi. Starmer, "Gazze'deki insanların açlıktan ölmesine göz yumamayız. Bu savaş çok uzun sürdü, artık uluslararası tepkiyi koordineli bir şekilde göstermeliyiz," dedi.

İSRAİL'E İNSANİ YARDIM TEPKİSİ: ACİL İHTİYAÇLARA KIYASLA BİR DAMLA

Starmer, insani yardımın Gazze'ye girişinde İsrail'in koyduğu kısıtlamaların "kesinlikle yetersiz" olduğunu belirterek, yardımların artırılması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Şefi Tom Fletcher da bölgeye ulaşan yardım miktarını "acil ihtiyaçlara kıyasla bir damla" olarak tanımladı.

İsrail, 7 Ekim 2023'te Filistin direniş örgütü Hamas'ın düzenlediği ve 1.200'den fazla işgalci İsraillinin öldüğü saldırının ardından Gazze'de soykırım başlatmıştı. Ancak geçen sekiz ayda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 53 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Son günlerdeki bombardımanlarda da 300'den fazla kişi öldü.

FRANSA FİLİSTİN'İ TANIYABİLİR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçtiğimiz haftalarda İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırmış; ateşkes çağrısında bulunmuş ve Gazze'ye yönelik ambargonun kaldırılmasını istemişti. Macron ayrıca, haziran ayında Suudi Arabistan'la birlikte düzenlenecek uluslararası konferansta Filistin devletinin tanınmasının gündeme gelebileceğini söylemişti. Fransa'nın, İsrail'in savunma sanayi şirketlerinin silahlarını sergilemesini engelleme çabaları ve Gazze'de kullanılacak silah sevkiyatlarının durdurulması yönündeki çağrısı ise İsrail ile ilişkilerde gerilimi artırdı.

NETANYAHU'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

İngiltere'nin yeni yaptırımları ve askıya alınan ticaret görüşmeleri, İsrail'in uzun süredir yakın müttefiki olan ülkelerle ilişkilerinde kırılmaya işaret ediyor. Netanyahu'nun bu tepkilere karşı, "Bu açıklamalar Hamas'a büyük bir ödül" yanıtı ise uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Bu adımlar, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın pazartesi günü yaptığı ortak açıklamayla İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamalarını sert dille kınamasının ardından geldi. Üç ülke, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden başlattığı askeri saldırıları durdurmaması ve insani yardımların girişini ciddi ölçüde artırmaması halinde "somut adımlar" atacaklarını belirtmişti.