İsrail’den Gazze’de sivil katliamı: 61 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği bombardımanda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere, en az 61 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü kanlı katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye saldırılarını şiddetlendirdiği aktarılan açıklamada, bu saldırılarda İsrail işgal güçlerinin aşevlerini, sivillerin evlerini, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini ve hastaneleri doğrudan hedef aldığı kaydedildi.



Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırım suçu işlediğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin bu sabah düzenlediği saldırılarda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 61den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.