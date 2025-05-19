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Beyaz Saray'dan flaş açıklama! ABD: Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 16:29 Güncelleme: 19.05.2025 16:30
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Beyaz Saray’dan flaş açıklama! ABD: Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda

ABD'den yapılan açıklamada 'Putin savaştan nasıl çıkacağını bilmiyor. Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda.' denildi.

ABD'den yapılan açıklamada "Putin savaştan nasıl çıkacağını bilmiyor. Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda." denildi.

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Beyaz Saray’dan flaş açıklama! ABD: Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda Beyaz Saray’dan flaş açıklama! ABD: Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda Beyaz Saray’dan flaş açıklama! ABD: Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda
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