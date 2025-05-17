Nekbe'nin üzerinden 76 yıl geçti! Londra'da binlerce kişi Nekbe'yi anıyor | A Haber protestoların merkezinde
İsrail’in 1948 yılında Filistin topraklarını işgal ederek bağımsızlık ilan etmesiyle başlayan ve Filistin halkının “Büyük Felaket” olarak andığı Nekbe’nin üzerinden 76 yıl geçti. O günden bu yana işgal, zulüm ve zorunlu göçle hayatları altüst edilen milyonlarca Filistinli için acı dinmedi. İngiltere'nin başkenti Londra’da binlerce kişi, İsrail’in Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırılarına karşı bir araya geldi. Başbakanlık binası önüne kadar yürüyen kalabalık, 'Soykırımı durdurun', 'Tufandan sonra Nekbe yok', 'Düşmanla normalleşme yok' sloganlarıyla dünyaya mesaj verdi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven protestoların merkezinde, “Filistinliler 76 yıldır sadece vatanlarını değil, çocuklarını, geleceklerini ve en temel haklarını da kaybediyor. Gazze’de her gün masumlar öldürülüyor, Londra sokaklarından yükselen bu ses artık görmezden gelinemez.” ifadelerini kullandı.
Filistinlilerin büyük felaketi olarak bilinen Nekbe'nin 76. yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi sokaklara döküldü. Ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına tepki gösterdi. "Tufandan sonra Nekbe yok, düşmanla normalleşme yok" sloganları atan eylemciler, başbakanlık binasına kadar yürüdü.
A Haber muhabiri Alpaslan Düven, protestoların nabzını tuttu. Düven, "Şu an protestocular başbakanlık binasının önüne geldi ve protesto eylemleri burada devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen eylemciler büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüşün ardından da Whitehall Caddesi'ne yani başbakanlık caddesine geldiler." dedi.
Düven ayrıca, "Filistinlilerin 14 Mayıs 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından zorunlu göçe tabi tutulmaları ve topraklarının işgal edilmesini her yıl 15 Mayıs'ta 'Nekbe' yani 'Büyük Felaket' olarak anıyorlar. Bu kapsamda dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İngiltere'de de protestolar sürüyor. 7 Ekim'den bu yana Filistin'e destek protestoları İngiltere sokaklarında her hafta yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Protestolarda sıkça "Savaşı durdurun", "Katliamı durdurun", "Soykırımı durdurun" sloganları duyuldu. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için adalet çağrısında bulundu.
İsrail'in 1948'deki işgaliyle başlayan ve halen devam eden zulmün yıldönümünde, başta Batı Şeria ve Doğu Kudüs olmak üzere birçok bölge hâlâ işgal altında. Filistin halkı, 76 yıldır süren bu adaletsizliğe karşı mücadele etmeye devam ediyor.
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