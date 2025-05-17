Nekbe’nin üzerinden 76 yıl geçti! Londra’da binlerce kişi Nekbe’yi anıyor | A Haber protestoların merkezinde

(ahaber.com.tr foto)

A Haber muhabiri Alpaslan Düven, protestoların nabzını tuttu. Düven, "Şu an protestocular başbakanlık binasının önüne geldi ve protesto eylemleri burada devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen eylemciler büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüşün ardından da Whitehall Caddesi'ne yani başbakanlık caddesine geldiler." dedi.

Düven ayrıca, "Filistinlilerin 14 Mayıs 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından zorunlu göçe tabi tutulmaları ve topraklarının işgal edilmesini her yıl 15 Mayıs'ta 'Nekbe' yani 'Büyük Felaket' olarak anıyorlar. Bu kapsamda dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İngiltere'de de protestolar sürüyor. 7 Ekim'den bu yana Filistin'e destek protestoları İngiltere sokaklarında her hafta yapılıyor." ifadelerini kullandı.