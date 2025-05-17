Gazze’de toplu kıyım! 48 saatte 200 kişi öldürüldü 300 bin kişi yerinden edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları giderek daha yıkıcı bir boyuta ulaşıyor. Gazze Hükumeti'nin verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu son 48 saat içinde düzenlediği saldırılarda 200'ü aşkın kişiyi öldürdü, yaklaşık 300 bin kişiyi zorla yerinden etti. "Gideon'un Savaş Arabaları" ismiyle duyurulan operasyon, özellikle Gazze'nin kuzeyinde sivil yaşamı yok etmeyi hedefleyen bir yıkım dalgasına dönüştü.

"TÜM HAREKET EDEN NESNELER HEDEF ALINIYOR"

Gazze Hükümeti'nin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının yalnızca Hamas'a ya da silahlı unsurlara yönelik olmadığı, Gazze'nin kuzeyinde hareket eden tüm nesnelerin doğrudan hedef alındığı vurgulandı. Tel ez-Zater, Cibaliya ve Beyt Lahiya'da kurulan yüzlerce çadırın, insansız hava araçları (İHA) tarafından vurulduğu ve tamamen yandığı bildirildi. Bu durum, sivillerin kasten hedef alındığı yönündeki endişeleri artırıyor.

YERİNDEN EDİLENLER GÖÇ EDİYOR

Yaklaşık 300 bin kişinin zorla yerinden edildiği belirtilirken, bu insanların altyapısı çökmüş Gazze kent merkezine göç ettiği aktarıldı. Ancak kentte yeterli barınma alanı, çadır, su, gıda ya da ilaç bulunmuyor. Saldırılardan kaçan siviller, temel insani ihtiyaçlara ulaşamadıkları bir bölgede hayatta kalmaya çalışıyor. Açıklamada, yaşananların "insani felaketin eşiğinde" olduğuna dikkat çekildi.

ENKAZ ALTINDA 140 KİŞİ: KURTARMA EKİPLERİ HEDEFTE

İsrail saldırılarının ardından yaklaşık 1000 konutun tamamen ya da kısmen yıkıldığı, 140'tan fazla kişinin ise hâlen enkaz altında olduğu bildirildi. Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin saldırı bölgelerine ulaşmasının İsrail ordusu tarafından engellendiği vurgulandı. Bu durum, uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendiriliyor.

OPERASYON MU, KİTLESEL CEZALANDIRMA MI?

İsrail ordusunun "Gideon'un Savaş Arabaları" adını verdiği operasyonun kapsamı giderek genişlerken, saldırıların yalnızca askeri değil, sivil altyapıyı hedef aldığına dair veriler artıyor. Saldırılarda kullanılan isim dahi, askeri stratejiyle değil, bir tür güç gösterisi ve gözdağı verme amacıyla tasarlandığı izlenimini güçlendiriyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA AÇIK ÇAĞRI: SESSİZLİK SUÇA ORTAKLIK

Gazze'deki yerel yönetim, yaşananların artık yalnızca bir çatışma değil, etnik temizlik ve soykırım anlamı taşıdığını belirtti. Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin bu suçlara ortaklık anlamına geldiği vurgulanarak, acil müdahale çağrısı yapıldı. "İnsan hakları" söyleminin, Gazze söz konusu olduğunda sessizliğe dönüştüğü bir ortamda, sivillerin yaşama hakkı gün geçtikçe daha fazla tehdit altında.